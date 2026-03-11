Controlli dei carabinieri a Firenze: 4 arresti per droga, rapina aggravata e furto in supermercato

Quattro arresti in pochi giorni da parte dei militari dell’Arma dei Carabinieri nell’ambito dei servizi di controllo del territorio svolti dal Nucleo Radiomobile nel capoluogo toscano.

Il 6 marzo in via Canova è stato fermato un 27enne di origine tunisina, trovato in possesso di 17 dosi di cocaina per circa 10 grammi e materiale per il confezionamento. L’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e posto ai domiciliari dopo la convalida.

All’alba del 7 marzo, in via Cavour, i carabinieri hanno arrestato due cittadini peruviani di 30 e 31 anni, accusati di rapina aggravata in concorso. Secondo la ricostruzione, i due avrebbero tentato di rubare lo zaino a una giovane su un autobus della linea 23 e, durante la colluttazione, uno di loro avrebbe estratto un coltello mentre il complice colpiva il fidanzato della vittima con una bottiglia. L’uomo ha riportato ferite guaribili in 25 giorni. I due sono stati portati nel carcere di Sollicciano.

L’8 marzo, in via di Novoli, arrestato anche un 28enne tunisino senza fissa dimora per rapina impropria dopo aver tentato di uscire da un supermercato con merce per oltre 400 euro, aggredendo l’addetto alla vigilanza che lo aveva fermato.

