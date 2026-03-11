Al via Didacta, Giani: "Toscana punto di riferimento per innovazione nella scuola"

Ha preso il via alla Fortezza da Basso di Firenze la 13esima edizione di Didacta, l’evento fieristico nazionale più importante dedicato all’innovazione del mondo della scuola, in grado di offrire ai docenti, dirigenti e operatori scolastici un’esperienza formativa completa e di alta qualità. Stamani all’apertura alla presenza dei ministri Valditara e Abodi ha partecipato il presidente Giani.

"Con questa manifestazione che per l'Italia è nata qui ed è sempre cresciuta nel corso degli anni, la Toscana diventa capofila per quanto riguarda l'innovazione nel mondo della scuola - ha detto Giani- La Toscana è scuola. Per noi questo è l'elemento fondamentale nella vita di una comunità. Il tema è di straordinaria importanza e complessità e provare a declinarlo nei suoi molteplici aspetti attraverso un grande evento che suscita interesse, promuove buone pratiche, crea relazioni e anima un dibattito vivace e costruttivo è qualcosa che ci riempie di orgoglio. Ringrazio Firenze Fiera che con Indire ha creato questa opportunità. La Regione è presente negli spazi con tante proposte di buone pratiche sia sull'educazione da 0 a 6 anni, penso per esempio ad azioni come Nidi gratis, che sugli interventi per la promozione del successo scolastico. È particolarmente significativo poi che questa edizione di Didacta sia dedicata a Collodi, Carlo Lorenzini, nell'anniversario dei 200 anni dalla nascita. La sua figura rappresenta l'identità toscana e con Pinocchio, che è il libro per eccellenza, svolge anche una straordinaria funzione pedagogica" ha concluso il presidente.

3.081 gli eventi in totale (fra quelli del programma scientifico e quelli degli espositori) rivolti a insegnanti, dirigenti e personale del mondo scolastico di ogni ordine e grado e per la prima volta anche a personale amministrativo e amministratori locali. Anche in occasione dell’edizione 2026, la Regione Toscana è tra i protagonisti della manifestazione: 28 eventi formativi, di cui 10 nel programma scientifico e uno spazio di oltre 240 mq all’interno del Padiglione Le Ghiaie della Fortezza da Basso, realizzato con le risorse del Pr Fse+ 2021/2027.

A curare la nuova edizione di “Toscana fa scuola” sono come di consueto l’assessorato all’Istruzione assieme alla direzione regionale Istruzione, Formazione, Lavoro e Ricerca e all’Autorità di gestione del POR FSE. L’edizione 2026 è dedicata ai 200 anni dalla nascita di Carlo Collodi (pseudonimo di Carlo Lorenzini, nato a Firenze il 24 novembre 1826), una delle figure più rappresentative della cultura pedagogica e letteraria italiana, autore de Le Avventure di Pinocchio, fra i libri per ragazzi più letti e tradotti nel mondo.

