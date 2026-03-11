Donne sindaco in Toscana: sono il doppio rispetto al 2011, ma solo il 22,7%

Rispetto a 15 anni fa, il numero delle sindache toscane è quasi raddoppiato. Un dato positivo, che vede però la presenza femminile in ruoli di governo ancora sbilanciata rispetto a quella maschile, con il 22,7% di Comuni guidati da una donna. L’occasione di fare il bilancio l’ha offerta l’iniziativa di Anci Toscana dal titolo “C’era una svolta. 80 anni di cittadinanza politica delle donne” che si è tenuta online. L’appuntamento ha dato avvio al percorso partecipato che condurrà alla prima edizione degli “Stati generali delle amministratrici toscane” in programma il prossimo 3 giugno a Firenze (tappa intermedia il 10 aprile, online, con “Costruiamo insieme il Manifesto delle amministratrici toscane, da discutere e portare all’approvazione durante l’evento finale”). Uno spazio di confronto e costruzione collettiva tra donne che ricoprono ruoli di governo nei territori.

«Amministratrici differenti per età, provenienza politica, dimensione del Comune amministrato, ma con i medesimi obiettivi: rafforzare il proprio ruolo, favorire l’ingresso delle donne nelle istituzioni locali, condividere le migliori esperienze per crescere ancora e qualificare l’azione amministrativa. La rete delle sindache e delle amministratrici è cosa sentita da tutte come utile strumento di confronto per aiutarci sia a fare meglio ciò che stiamo facendo sia a sostenere nuove azioni e a mettere quindi in campo politiche più adeguate nei confronti delle cittadine – afferma Susanna Cenni, presidente di Anci Toscana e sindaca di Poggibonsi -. È importante mettere in rete le esperienze di tutte: abbiamo amministratrici che vengono da anni di impegno politico istituzionale e altre alle prime esperienze, piccoli Comuni e realtà strutturate, una grande ricchezza da valorizzare. Siamo partite dagli eventi sull’80° anniversario del suffragio per passare alle esperienze sui bilanci di genere e arrivare alle azioni più nuove. Condividere ci aiuta a crescere tutte. Lavoreremo ora alla stesura del manifesto delle amministratrici».

In Toscana la partecipazione femminile alla politica locale è cresciuta nel corso degli ultimi anni. Alle elezioni amministrative del 2011, le amministratrici toscane erano 663 (22,7% su 2.919): oggi sono 1698 pari al 38,3% del totale degli amministratori locali (4.432). Nel 2011, le sindache erano 34 (11,8% su 287) oggi sono quasi il doppio, cioè 62 pari al 22,7% del totale (273), di cui 36 over 50, 23 tra i 35 e 50 anni e 3 tra i 18 e i 35 anni (il dato include commissarie e vicesindache f.f.). Anche raffrontando il numero di vicesindache e assessore, emerge un trend in crescita: queste erano infatti 283 nel 2011 (pari al 25,6% di 1.105), mentre l’ultimo dato disponibile le attesta a 426 su un totale regionale di 1.075, pari al 39,6% (di queste, 183 sono over 50; 233 nella fascia 35-50; 48 tra i 18 e 35 anni; 2 senza età definita).

Fonte: ANCI Toscana

Notizie correlate