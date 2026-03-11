Festa della poesia, arriva il Saloncino. Autori ed editori a confronto a Vinci

Sabato 14 marzo arriva il Saloncino dei poeti, la novità della Festa della poesia di Vinci, che per il 2026 anticipa l'appuntamento della 14ª edizione della Veglia dei poeti.

L'evento, totalmente gratuito, è organizzato dal Club per l'Unesco di Vinci nei locali del Museo Leo-Lev, in Piazza Carlo Pedretti a Vinci.

Dalle 15, il Saloncino darà spazio ad autori ed editori, che si incontreranno nei locali del museo per letture e approfondimenti poetici.

Inoltre, per permettere a tutti di partecipare e favorire la presenza del maggior numero di persone, gli incontri con autori ed editori sono stati suddivisi in quattro sessioni con orari differenziati: alle 15.30, alle 16.15, alle 17.00 e alle 17.45.

Il tutto sarà preceduto dalla presentazione del quadro della Veglia dei poeti, dipinto da Bruna Scali (dalle 15 nella Sala del camino)

Durante il pomeriggio saranno inoltre visitabili le installazioni dell'associazione Strada dell'Olio e del Vino del Montalbano - Le colline di Leonardo, presso le quali chiunque potrà donare un proprio componimento sul tema "La poesia della terra", sfruttando il legame fra l'associazione e il vino. Alle 17 e alle 18, due reading collettivi coinvolgeranno i presenti con le letture delle poesie arrivate.

Sarà possibile consultare tutti i libri presentati dai 24 autori e dalle 5 case editrici che hanno aderito: Edizioni Polistampa, Federighi Editori, Edizioni Setteponti, Ibiskos Ulivieri Edizioni ed Edizioni Dell'Erba.

Nella Sala del camino, verrà poi installata la mostra dei manifesti e dei quaderni di sala di tutte le edizioni della Veglia dei poeti fin qui svolte e verrà mandato in loop il video del gemellaggio fra la Festa della poesia di Vinci e la Primavera dei poeti di Amboise, proseguendo il percorso di internazionalizzazione della Festa con il patto di amicizia tra la manifestazione francese Printemps des Poètes (area Loira–Amboise) e la Festa della Poesia del Montalbano.

La Festa della Poesia a Vinci torna nel 2026 con un programma ricco e articolato di incontri, letture, musica e dialoghi dedicati alla parola poetica, nel segno del genio, della creatività e del confronto tra generazioni.

Il 14 e il 21 marzo 2026, in occasione della Giornata Mondiale della Poesia, Vinci e il Montalbano si trasformano in un vero e proprio laboratorio di idee e bellezza: poeti affermati e nuove voci presentano le loro opere, editori e autori si confrontano sulle sfide della poesia contemporanea, giovani musicisti intrecciano la parola con il suono, dando vita a un dialogo vivo e partecipato.

L’organizzazione è curata dal Club per l’Unesco di Vinci, capofila di una rete di associazioni – tra cui Orizzonti di Lamporecchio – con il patrocinio degli enti pubblici locali.

Tutte le informazioni sono sul sito rinnovato sito della manifestazione: liominiboni.it/festadellapoesia.

Fonte: Ufficio Stampa