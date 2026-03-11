Fi San Miniato: "COC inefficiente e in struttura inadeguata"

Nel Consiglio Comunale di martedì 10 marzo è stata discussa l’interpellanza presentata dal gruppo consiliare Forza Italia riguardante l’adeguatezza delle strutture comunali deputate alla gestione delle emergenze e la capacità operativa del Comune in situazioni critiche, come la mancanza di energia elettrica o l’assenza di approvvigionamento idrico.

"Dalla risposta fornita dall’Amministrazione emerge un elemento estremamente grave: l’attuale sede del Centro Operativo Comunale (COC), situata a Palazzo Migliorati, è ritenuta dalla stessa Amministrazione non adeguata per la gestione delle emergenze.

Nonostante questo riconoscimento, l’unico impegno assunto dall’Amministrazione è quello di individuare una nuova sede entro il prossimo anno, senza tuttavia indicare un cronoprogramma preciso, risorse dedicate o soluzioni temporanee che garantiscano la piena operatività del sistema di protezione civile comunale.

Si tratta di una situazione che desta forte preoccupazione, soprattutto considerando che il tema non è nuovo al Consiglio Comunale. Già nel 2019 era stato sollevato il problema dell’adeguatezza delle strutture destinate alla gestione delle emergenze. A distanza di anni, però, non risultano interventi concreti che abbiano migliorato l’organizzazione e l’efficienza del COC.

Ancora più preoccupante è quanto emerso in merito alla continuità operativa del sistema. Dalla risposta dell’Amministrazione risulta infatti che non esiste attualmente un sistema formalizzato di reperibilità per il personale comunale coinvolto nella gestione delle emergenze.

In altre parole, il funzionamento di una struttura strategica come il Centro Operativo Comunale sembra basarsi principalmente sulla disponibilità e sul senso di responsabilità delle persone coinvolte, senza che vi sia una struttura organizzativa formalizzata che garantisca turni di reperibilità, riconoscimenti economici adeguati e procedure operative consolidate.

Una situazione che solleva interrogativi importanti:

la gestione delle emergenze non può dipendere esclusivamente dal “buon senso” e dalla disponibilità personale dei dipendenti comunali o dei soggetti coinvolti, ma dovrebbe essere sostenuta da un’organizzazione chiara, formalizzata e adeguatamente supportata anche sotto il profilo economico e operativo.

Alla luce di quanto emerso in Consiglio Comunale, appare evidente come il sistema di gestione delle emergenze del Comune presenti ancora oggi elementi di fragilità strutturale, proprio in un ambito che dovrebbe invece rappresentare uno dei pilastri fondamentali della sicurezza dei cittadini.

Per questo motivo il gruppo consiliare che ha presentato l’interpellanza ritiene necessario che l’Amministrazione passi rapidamente dalle dichiarazioni agli interventi concreti, individuando soluzioni operative immediate che garantiscano efficienza, continuità operativa e adeguatezza delle strutture dedicate alla protezione civile.

La sicurezza del territorio e dei cittadini non può essere rimandata a promesse future".

Gruppo Consiliare Forza Italia San Miniato

Notizie correlate