Francesca De Rosa è la nuova coordinatrice della Consulta dello Sport di San Miniato

Cambio al vertice per la Consulta tematica dello sport. Dopo le dimissioni di Filippo Latini, coordinatore che ha ricoperto l'incarico nell’ultimo anno, subentra Francesca De Rosa. Da oltre quindici anni De Rosa è dirigente dell’Etrusca Basket, realtà sportiva radicata nel territorio e punto di riferimento per molti giovani e appassionati. Nel corso della sua esperienza ha maturato una forte convinzione nel valore del lavoro di squadra e nella centralità della collaborazione tra le persone come elemento fondamentale per raggiungere obiettivi condivisi. Il suo percorso all’interno della società sportiva è stato caratterizzato da un impegno costante nella promozione di una cultura sportiva basata sulla partecipazione, sulla valorizzazione dei talenti e sulla capacità di trasformare le sfide quotidiane in opportunità di crescita, sia dal punto di vista sportivo che umano.



«Porterò nella Consulta dello sport l’esperienza maturata nel mondo associativo e la volontà di continuare a rafforzare il dialogo tra le realtà sportive del territorio e l’amministrazione comunale - dichiara Francesca De Rosa -, con l’obiettivo di promuovere una sempre maggiore partecipazione e collaborazione tra le diverse discipline e associazioni».



«Ringrazio Filippo Latini per il lavoro svolto in questo anno alla guida della Consulta dello sport – dichiara l’assessora allo sport Elena Maggiorelli –. Il suo impegno ha contribuito a rafforzare il confronto tra le associazioni sportive e l’amministrazione. A Francesca De Rosa rivolgo i migliori auguri di buon lavoro: sono certa che, grazie alla sua esperienza e alla sua attenzione al valore del lavoro di squadra, saprà proseguire e sviluppare ulteriormente il percorso di collaborazione e partecipazione tra le realtà sportive del nostro territorio».

Fonte: Ufficio Stampa Comune di San Miniato