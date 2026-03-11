Furto in supermercato a Ponsacco, arrestata 26enne dai carabinieri

Arrestata una donna di 26 anni per furto con destrezza all’interno di un supermercato di Ponsacco. L’intervento è stato eseguito dai militari della carabinieri della locale stazione durante un servizio di controllo del territorio.

Secondo quanto ricostruito, la giovane, di origine straniera, avrebbe approfittato della distrazione di un cliente intento a fare acquisti per sottrargli il portafoglio direttamente dalla tasca dei pantaloni con una manovra rapida.

La vittima si è accorta subito del furto e ha dato l’allarme, consentendo al personale di vigilanza e alla pattuglia intervenuta di bloccare la donna appena fuori dal punto vendita. La refurtiva è stata recuperata e restituita al proprietario.

Su disposizione della Procura di Pisa, l’arresto è stato convalidato con rito direttissimo e nei confronti della 26enne è stata disposta la misura del divieto di dimora nella provincia di Pisa.