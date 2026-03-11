I giovani del servizio civile aiutano bambini, ragazzi e migranti e malati nel Fiorentino

Aiutare gli alunni a fare i compiti, giocare con i bambini nei nidi, organizzare laboratori e attività per favorire l'integrazione di migranti, trasportare i malati.

E' quello che potranno fare i giovani che faranno il servizio civile universale nei progetti promossi dalle cooperative sociali aderenti a Confcooperative Toscana nella provincia di Firenze.

Sono disponibili 36 posti nei seguenti progetti.

Trasporto amico con la Misericordia, con la Misericordia di Firenze, per dare una mano nel trasporto sociale e sanitario. Disponibili 7 posti a Firenze (di cui 2 riservati a Giovani con Minori Opportunità).

Con ruolo attivo, con la cooperativa sociale Comes alla Comunità Sasso Montegianni a Marradi, per attività di socializzazione, laboratori e attività di reinserimento sociale per adulti in condizioni di svantaggio. Disponibile 1 posto.

Con ruolo attivo, con la cooperativa sociale Fontenuova, per attività laboratoriali, uscite e soggiorni con persone diversamente abili. Un posto disponibile a Firenze.

Con ruolo attivo, con la cooperativa sociale La Fonte, per attività laboratoriali, uscite e soggiorni con persone diversamente abili. Un posto disponibile in località Cercina a Sesto Fiorentino.

Con ruolo attivo, con la cooperativa sociale Allenamente, per supporto alle attività educative e di riabilitazione per bambini e ragazzi con disabilità e difficoltà di apprendimento per minori con disabilità. Disponibili 2 posti a Scandicci (di cui 1 riservato a Giovani con Minori Opportunità).

Con ruolo attivo, con la cooperativa sociale Il Girasole, per attività di socializzazione e laboratori con adulti con disabilità fisica psichica o sensoriale, oltre a supporto compiti, laboratori tematici e attività ludiche, gite, centri e soggiorni estivi per bambini e ragazzi. Disponibili 4 posti a Firenze (di cui 2 riservati a Giovani con Minori Opportunità).

Ragazzi in cammino e Partecipando, con la cooperativa sociale Macramè, per accompagnare bambini e ragazzi a scuola e nelle attività pomeridiane, per aiuto compiti, per organizzare laboratori tematici e attività ludiche, gite, centri e soggiorni estivi. Disponibili 3 posti (di cui 1 riservato a Giovani con Minori Opportunità) a Campi Bisenzio.

Ragazzi in cammino e Primi passi, con la cooperativa sociale Cora Is: a Empoli, Montelupo e Castelfiorentino, per dare supporto compiti, organizzare laboratori tematici e attività ludiche, gite, centri e soggiorni estivi per bambini e ragazzi; al nido d'infanzia L'Isola che non c'è a Galleno, per interagire con educatori e bambini nelle attività educative, di intrattenimento e di gioco. Disponibili 5 posti (di cui 1 riservato a Giovani con Minori Opportunità) a Empoli, Montelupo fiorentino, Castelfiorentino e Fucecchio.

Partecipando, con il consorzio Co&so Empoli, per dare supporto alle attività di orientamento, animazione territoriale, organizzazione eventi rivolti a giovani. Disponibile 1 posto a Empoli.

Partecipando, con Pafom (cittadella di Loppiano), per supporto alle attività di orientamento, animazione territoriale, organizzazione eventi rivolti a giovani. Disponibili 4 posti (di cui uno riservato a Giovani con Minori Opportunità) a Figline e Incisa Valdarno.

Partecipando, con Opera per la gioventù La Pira, per l'organizzazione e animazione nei campi scuola estivi e invernali, in incontri, corsi ed eventi dedicati a bambini e ragazzi. Due i posti disponibili (di cui uno riservato a Giovani con Minori Opportunità) a Firenze.

Partecipando, con Quarto tempo Ads (Circolo Arci Dino Manetti), per dare supporto all'organizzazione di attività sportiva inclusiva per bambini e ragazzi. Due i posti disponibili (di cui uno riservato a Giovani con Minori Opportunità) a Campi Bisenzio.

Primi passi, con la cooperativa sociale Giocolare per attività socio educativa con i bambini nei nidi. I posti disponibili sono 3 (di cui uno riservato a Giovani con Minori Opportunità) a Pontassieve.

"Attraverso il servizio civile i giovani imparano i valori della cooperazione e della solidarietà aiutando le persone più fragili e avvicinandosi al mondo del terzo settore, che potrebbe rappresentare il loro futuro” afferma Alberto Grilli, presidente di Confcooperative Toscana.

Il bando, le sintesi dei programmi e dei progetti ed i criteri di selezione sono consultabili su www.toscana.confcooperative.it e su www.serviziocivile.coop.

Possono candidarsi tutti i cittadini italiani, comunitari e non comunitari regolarmente soggiornanti tra i 18 e 28 anni, in possesso dei requisiti previsti dal bando: potranno presentare domanda di partecipazione entro le ore 14 di mercoledì 8 aprile esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

In riferimento ai posti riservati ai Giovani con Minori Opportunità, si tratta di svantaggio economico desumibile da un valore Isee inferiore o pari alla soglia di 15.000 euro.

Confcooperative Toscana mette a disposizione uno sportello gratuito, su prenotazione (mail a serviziocivile.toscana@confcooperative.it o messaggio WhatsApp al 366.6065924).

Per informazioni: Confcooperative Toscana – Via Vasco de Gama, 25 Firenze - 055 3905600 - 366.6065924 - serviziocivile.toscana@confcooperative.it

