Nuova illuminazione a Vinci su Parco dei Mille

Sta procedendo in maniera regolare il piano di sostituzione dei vecchi lampioni con i nuovi, a led e più efficienti sotto diversi punti di vista.

Un progetto ampio, che prevede l'intervento degli operai del Comune in diverse zone del territorio vinciano, che è stato mappato incrociando i dati dei sopralluoghi dell'ufficio tecnico e le segnalazioni dei cittadini su guasti e malfunzionamenti.

"Dopo diversi sopralluoghi e valutazioni tecniche, abbiamo deciso di procedere con la sostituzione dei vecchi punti luce con una nuova illuminazione a LED - spiega Daniele Vanni, sindaco di Vinci.

Questo intervento fa parte di un piano più ampio di efficientamento dell’illuminazione pubblica che nei prossimi mesi porterà alla sostituzione di numerosi corpi illuminanti in diverse zone del territorio.

Un passo concreto per avere spazi pubblici più illuminati, più sicuri e allo stesso tempo più sostenibili".

Sono così appena terminati gli interventi a Spicchio, sia nella zona di Via Alfieri e Via Murri o Via Bixio, sia su tutto il Parco dei Mille, che diventano quindi tappe di un percorso che porterà oltre 220 nuovi lampioni a led su tutto il territorio comunale.

Un progetto che si prefigge come obiettivo la riduzione dei consumi energetici e della spesa corrente attraverso la sostituzione programmata delle vecchie lampadine con nuovi dispositivi a tecnologia LED e attraverso l'ottimizzazione dei cicli di accensione.

Sono i numeri a parlare: ne giova innanzitutto l'ambiente, con un abbattimento delle emissioni di CO2 pari a circa 7 tonnellate annue; ne giovano le casse comunali, che vedono un risparmio di circa 22 mila euro all'anno sui costi di gestione e manutenzione della nuova illuminazione, visto che le nuove lampadine durano in previsione dalle cinque alle dieci volte in più rispetto a quelle vecchie e richiedono meno manutenzione, abbattendone i costi di manodopera - che comunque rimane in carico al Comune, senza necessità di appalti esterni e onerosi).

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa

