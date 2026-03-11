Incidente a Camaiore, in auto trovano una valigia con merce contraffatta

Intervento della Guardia di Finanza durante un incidente stradale sul litorale di Camaiore, dove i militari hanno scoperto una valigia piena di merce contraffatta all’interno di uno dei veicoli coinvolti nel tamponamento.

L’episodio è avvenuto nell’ambito del Dispositivo Permanente Anticontraffazione disposto dal Comando provinciale di Lucca. I finanzieri, intervenuti per verificare le condizioni delle persone coinvolte, hanno accertato che si trattava di un urto senza conseguenze e hanno ripristinato la viabilità.

Durante le operazioni, i militari del Nucleo Mobile del Gruppo di Viareggio hanno notato un trolley di grandi dimensioni dal quale fuoriuscivano capi di abbigliamento confezionati. Il controllo ha permesso di rinvenire giubbini e felpe con i marchi Moncler, Ralph Lauren, Blauer e Canada Goose risultati falsi.

Gli accertamenti successivi hanno confermato la contraffazione della merce e il conducente del mezzo, responsabile anche del tamponamento, è stato denunciato alla Procura per detenzione ai fini della vendita di prodotti contraffatti ai sensi dell’articolo 474 del codice penale.