Incidente a Camaiore, in auto trovano una valigia con merce contraffatta

Scoperta una valigia piena di merce contraffatta all’interno di uno dei veicoli coinvolti nel tamponamento

Intervento della Guardia di Finanza durante un incidente stradale sul litorale di Camaiore, dove i militari hanno scoperto una valigia piena di merce contraffatta all’interno di uno dei veicoli coinvolti nel tamponamento.

L’episodio è avvenuto nell’ambito del Dispositivo Permanente Anticontraffazione disposto dal Comando provinciale di Lucca. I finanzieri, intervenuti per verificare le condizioni delle persone coinvolte, hanno accertato che si trattava di un urto senza conseguenze e hanno ripristinato la viabilità.

Durante le operazioni, i militari del Nucleo Mobile del Gruppo di Viareggio hanno notato un trolley di grandi dimensioni dal quale fuoriuscivano capi di abbigliamento confezionati. Il controllo ha permesso di rinvenire giubbini e felpe con i marchi Moncler, Ralph Lauren, Blauer e Canada Goose risultati falsi.

Gli accertamenti successivi hanno confermato la contraffazione della merce e il conducente del mezzo, responsabile anche del tamponamento, è stato denunciato alla Procura per detenzione ai fini della vendita di prodotti contraffatti ai sensi dell’articolo 474 del codice penale.


