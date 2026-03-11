Incidente sulla 429 a Castelfiorentino, tre persone soccorse

Scontro tra due auto questa sera lungo la Sr429 nel territorio di Castelfiorentino. È successo poco prima delle 19: da quanto si apprende sono tre le persone rimaste coinvolte. Sul posto sono intervenuti i soccorritori inviati dal 118 con tre ambulanze.
Dalle prime informazioni i tre feriti, una donna e due uomini che si trovavano a bordo dei mezzi, sono stati tutti trasportati in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Empoli. Tra questi un uomo di quarant'anni, stabile, è stato immobilizzato prima del trasferimento in ospedale.
