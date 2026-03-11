Incontro per il No al referendum del Pd Empolese Valdelsa con Francesco Boccia

Politica e Opinioni Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile

Venerdì 13 marzo alla casa del popolo di Ponte a Elsa. Parteciperanno anche Dario Parrini e Alessio Mantellassi

Il Partito democratico dell’Empolese Valdelsa con la conferenza delle Donne democratiche e i Giovani democratici dell’Empolese Valdelsa promuovono un nuovo incontro sui temi del referendum e sulle ragioni per votare NO.

L’iniziativa si terrà domani, venerdì 13 marzo, alle 17.00 alla casa del popolo di Ponte a Elsa a Empoli. Parteciperanno Francesco Boccia, capogruppo del Partito democratico al Senato, Dario Parrini, senatore Pd e vicepresidente della commissione Affari costituzionali ed Alessio Mantellassi, sindaco di Empoli. A moderare l’incontro sarà Ottavia Viti, segretaria GD Empolese Valdelsa.

Sarà un confronto pubblico per capire cosa c’è realmente in gioco, perché il NO rappresenta una scelta di garanzia e perché difendere la Costituzione significa tutelare i diritti di tutte e tutti.

Fonte: PD Empolese Valdelsa - Ufficio stampa

Notizie correlate

Firenze
Politica e Opinioni
11 Marzo 2026

Sentenza su Publiacqua, Sinistra Italiana: "Ottima notizia per il territorio"

“La sentenza del Tribunale di Firenze che ordina la cessione delle quote di Acqueblu Fiorentina in Publiacqua ai soci pubblici rappresenta un’ottima notizia per il nostro territorio. Si tratta di [...]

Empoli
Politica e Opinioni
10 Marzo 2026

Giovani e lavoro, confronto pubblico all’ex cinema La Perla promosso dai Giovani Socialisti

A intervenire sul tema è il segretario della Federazione Giovani Socialisti dell’Empolese Valdelsa, Vittorio Bruciamacchie, che ha commentato l’esito dell’incontro "Io lavoro?" organizzato all’ex cinema La Perla in collaborazione con [...]

Empoli
Politica e Opinioni
9 Marzo 2026

Empoli in Azione propone la "discesa a richiesta" sugli autobus: "Più sicurezza per le donne sui mezzi pubblici"

Empoli in Azione, attraverso il suo segretario Luca Ferrara, rivolge un appello al Sindaco di Empoli Alessio Mantelassi e all’Assessora alla Sicurezza Valentina Torrini affinché il Comune si faccia promotore, [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

torna a inizio pagina