Incontro per il No al referendum del Pd Empolese Valdelsa con Francesco Boccia

Il Partito democratico dell’Empolese Valdelsa con la conferenza delle Donne democratiche e i Giovani democratici dell’Empolese Valdelsa promuovono un nuovo incontro sui temi del referendum e sulle ragioni per votare NO.

L’iniziativa si terrà domani, venerdì 13 marzo, alle 17.00 alla casa del popolo di Ponte a Elsa a Empoli. Parteciperanno Francesco Boccia, capogruppo del Partito democratico al Senato, Dario Parrini, senatore Pd e vicepresidente della commissione Affari costituzionali ed Alessio Mantellassi, sindaco di Empoli. A moderare l’incontro sarà Ottavia Viti, segretaria GD Empolese Valdelsa.

Sarà un confronto pubblico per capire cosa c’è realmente in gioco, perché il NO rappresenta una scelta di garanzia e perché difendere la Costituzione significa tutelare i diritti di tutte e tutti.

