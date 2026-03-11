Iniziativa alla I Care con Fucecchio Società Civile per il No

Fucecchio
Il Comitato Fucecchio Società Civile per il NO promuove la seconda iniziativa pubblica di informazione e confronto sul referendum, in programma sabato 14 marzo alle ore 17:30 presso la Fondazione I Care, in via 1 Settembre 43/A a Fucecchio.
L’incontro sarà un’occasione per approfondire i contenuti e le conseguenze della riforma oggetto del referendum, che il Comitato giudica sbagliata e potenzialmente pericolosa per gli equilibri istituzionali e per il funzionamento della giustizia.
Interverranno: Paola Belsito, giudice del Tribunale di Firenze; Giuseppe Vettori, avvocato e professore all’Università di Firenze; Ferdinando Biondi, avvocato amministrativista.
Attraverso il contributo di giuristi ed esperti del diritto, l’iniziativa intende offrire ai cittadini strumenti di conoscenza e riflessione per comprendere le implicazioni della riforma e le ragioni del NO.
Il Comitato invita tutti i cittadini, le associazioni e le realtà del territorio a partecipare a questo momento di confronto pubblico, nella convinzione che un voto consapevole sia il fondamento di una democrazia viva e partecipata.
Il Comitato locale è composto da: Auser, Fondazione I Care, Popoli Uniti, SPI-CGIL, Circolo Arci Casa del Popolo G. Pacchi, ANPI Fucecchio, Comitato per l’attuazione della Costituzione-Fucecchio, Libera Zona del Cuoio.
Per informazioni ed adesioni: fucecchiovotano@gmail.com

Fonte: Ufficio stampa

