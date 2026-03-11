L'Abc Castelfiorentino ospita la final four di Coppa Toscana

Venerdì 3 e sabato 4 aprile il PalaBetti ospiterà la final four della Coppa Toscana di serie C maschile – Trofeo “Alfredo Piperno”.

A contendersi la coppa saranno Abc Castelfiorentino, Union Prato, Sancat Firenze e Prato Dragons, che nello scorso mese di settembre hanno staccato il pass per l’atto finale della manifestazione aggiudicandosi i quarti di finale ai danni rispettivamente di Valdisieve, Montevarchi, Agliana e Bottegone.

Venerdì in programma le due semifinali: alle ore 18 in campo Prato Dragons e Sancat Firenze, alle 20:30 sarà la volta di Abc Castelfiorentino e Union Prato. Sabato, sempre alle ore 18, si terrà invece la finalissima che metterà in palio l’ambito trofeo