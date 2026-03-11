Le ali del Pegaso al bobbista Eric Fantazzini

Nella sala Gonfalone di palazzo del Pegaso, è avvenuta la consegna a Eric Fantazzini, atleta olimpico del bob, delle Ali del Pegaso, l’onorificenza che l’Assemblea legislativa riconosce a donne e uomini under 35 che si distinguono in tutti i campi dalla cultura allo sport. Fantazzini, che vive da molti anni a Peccioli (Pisa), è reduce dalle recenti Olimpiadi invernali di Milano – Cortina dove ha gareggiato nella specialità del bob a quattro. Alla cerimonia sono intervenuti la presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi, i vicepresidenti Antonio Mazzeo e Diego Petrucci, il sindaco di Peccioli Renzo Macelloni.

“Con le Ali del Pegaso vogliamo riconoscere il talento, la determinazione e la passione di Eric Fantazzini, un atleta che con il suo percorso rappresenta al meglio i valori dello sport. Il quinto posto alle Olimpiadi di Milano-Cortina, sfiorando il podio, è un risultato importante e il frutto di anni di lavoro, sacrifici e spirito di squadra”. Queste le parole con cui la presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi ha conferito il riconoscimento all’atleta azzurro della nazionale di Bob.

“La sua storia – prosegue Saccardi - racconta anche qualcosa di molto bello: il legame forte tra un atleta e la sua comunità. Il sostegno di Peccioli, che lo accompagna nelle competizioni internazionali, dimostra come lo sport possa diventare identità, partecipazione e orgoglio condiviso. Premiare Eric significa celebrare non solo un grande risultato sportivo, ma anche un esempio positivo per tanti giovani: la dimostrazione che con impegno, fiducia nella squadra e capacità di sognare in grande si possono raggiungere traguardi straordinari.”

“Con le Ali del Pegaso abbiamo voluto rendere omaggio – ha detto il vicepresidente Antonio Mazzeo - a un atleta che ha saputo emozionare la Toscana e l’Italia con una prova straordinaria alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Eric Fantazzini, con il suo quinto posto nel bob a quattro e il podio sfiorato, ha dimostrato talento, forza, sacrificio e una straordinaria capacità di competere ai massimi livelli. C’è però un elemento che rende il suo percorso ancora più bello e significativo per noi: il legame profondo con Peccioli, la comunità in cui vive e di cui ha voluto portare il simbolo anche sul casco nella sua avventura olimpica. È un gesto semplice ma potentissimo, che racconta appartenenza, riconoscenza e orgoglio. Per questo il riconoscimento di oggi non è soltanto un premio per un grande risultato sportivo. È anche il segno della gratitudine della Toscana verso un atleta che ha scelto di vivere nella nostra regione, e che con il suo impegno e il suo esempio, rappresenta i valori più belli dello sport: dedizione, serietà, spirito di sacrificio e capacità di non arrendersi mai.”

“Questo premio dedicato ai giovani under 35 ci fa capire che se esistono problemi e devianze nelle nuove generazioni – ha detto Diego Petrucci – ma esistono anche tanti giovani che fanno sport e che contribuiscono a costruire una società migliore. Lo sport è un antidoto per tante criticità e oggi premiamo un grande atleta e un comune come Peccioli attento alle tematiche sportive e sociali. Questo premio ci consente di valorizzare le esperienze positive che ci arrivano dal mondo dei giovani.”

“Eric è un giovane da valorizzare e come comune abbiamo fatto una delibera per sponsorizzare la società sportiva di appartenenza – ha detto il sindaco di Peccioli Renzo Macelloni – e questo ha consentito di portare il nome di Peccioli in giro per il mondo. Abbiamo aiutato un nostro concittadino e dato visibilità al nostro comune anche dal punto di vista turistico.”

“In questi anni siamo cresciuti in questa disciplina - ha detto l’atleta Eric Fantazzini – abbiamo sfiorato il podio alle olimpiadi e siamo arrivati nei primi posti alla coppa del mondo. Credo che nei prossimi anni potremo raggiungere degli obiettivi sempre più importanti.”

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - Ufficio stampa

