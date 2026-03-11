Litorale Pisano: sicurezza, decoro ed eventi al centro dell’incontro tra Confcommercio e sindaco

Sicurezza in vista della stagione estiva, potenziamento dell’illuminazione pubblica, manutenzione delle aree verdi e una programmazione condivisa degli eventi sul Litorale Pisano.

Sono stati questi i principali temi al centro dell’incontro che si è svolto nella mattinata di mercoledì 11 marzo nella sede Confcommercio Pisa tra i rappresentanti del Litorale pisano e il Sindaco di Pisa Michele Conti.

Presenti per Confcommercio il Presidente ConfLitorale Confcommercio Pisa Massimo Rutinelli, il Presidente del Sib Confcommercio Pisa Fabrizio Fontani, il Presidente Confcommercio Tirrenia Virgilio Ruglioni, il Presidente Confcommercio Marina di Pisa Cristiano Scarpellini, la Presidente del Centro Commerciale Naturale di Marina di Pisa Simona Rindi e la Referente Sindacale Confcommercio Pisa Arianna Gherardeschi.

L’appuntamento ha infatti rappresentato anche l’occasione per presentare ufficialmente al primo cittadino il nuovo presidente di ConfLitorale Confcommercio Pisa Massimo Rutinelli, chiamato a guidare il coordinamento delle attività e delle istanze delle imprese del Litorale.

“È stato un incontro molto positivo e costruttivo” – afferma il Presidente ConfLitorale Confcommercio Pisa Massimo Rutinelli – “Abbiamo condiviso con l’amministrazione alcune priorità su cui lavorare in vista della stagione estiva: dal coordinamento sulla sicurezza al potenziamento dell’illuminazione pubblica sul Litorale, fino alla necessità di una manutenzione costante delle aree verdi e degli spazi pubblici”.

Tra i temi affrontati anche la programmazione degli eventi estivi: “L’obiettivo è costruire un calendario capace di valorizzare il Litorale Pisano e sostenere le imprese durante tutta la stagione. Da parte nostra c’è la piena disponibilità a collaborare con il Comune per migliorare l’accoglienza e la vivibilità del territorio”.

Soddisfatto il Direttore Generale Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli: “Il Litorale rappresenta una risorsa strategica per l’economia del territorio e per questo è fondamentale mantenere un dialogo costante tra amministrazione e sistema delle imprese. Temi come sicurezza, decoro urbano, illuminazione e programmazione degli eventi incidono direttamente sulla qualità dell’offerta turistica e sulla competitività delle nostre attività. Il confronto di oggi va nella direzione giusta e conferma l’importanza di lavorare in sinergia per valorizzare al meglio il Litorale Pisano”.

Fonte: Confcommercio Pisa