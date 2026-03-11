Montespertoli, 'Le Quattro Stagioni di Vivaldi per la pace' per la Festa della Toscana

Attualità Montespertoli
Condividi su:
Leggi su mobile

Sabato 14 marzo 2026 alle ore 21 la Sala Consiliare del Comune di Montespertoli ospiterà "Le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi – per la pace", iniziativa realizzata nell’ambito della Festa della Toscana con la partecipazione del Consiglio regionale della Toscana e il patrocinio del Comune di Montespertoli. L’ingresso è libero. L’evento è promosso dalla Camera Musicale Fiorentina ed è un progetto curato da Giovanna M. Carli, che sarà anche voce recitante della serata insieme alle ragazze e ai ragazzi del teatro della narrazione. La musica dialogherà con testi e letture dedicate ai temi della pace e della convivenza.

Il programma musicale propone una riscrittura per ensemble di fiati delle “Quattro Stagioni” di Antonio Vivaldi, con arrangiamento musicale a cura di Massimiliano Ghiribelli.

- Ensemble musicale

- Mirella Pantano – flauto

- Mario Dani – oboe

- Massimiliano Ghiribelli – clarinetto

- Gianfranco Dini – corno

- Maurizio Fedi – fagotto

La serata sarà aperta e arricchita dagli interventi dei giovani dei laboratori teatrali, coinvolti nel progetto per portare il proprio punto di vista sul tema della pace.

L’appuntamento rientra nel programma delle iniziative dedicate alla Festa della Toscana, la ricorrenza che ricorda l’abolizione della pena di morte nel Granducato di Toscana nel 1786 e promuove momenti di riflessione sui valori civili e democratici.

Notizie correlate

Montespertoli
Attualità
10 Marzo 2026

Montespertoli inaugura la nuova sede della Pubblica Assistenza Croce d'Oro

Sarà inaugurata domenica 15 marzo 2026 la nuova sede della Pubblica Assistenza Croce d’Oro di Montespertoli. Il programma della mattinata prevede il ritrovo alle ore 10:30 presso la sede storica [...]

Toscana
Attualità
9 Marzo 2026

Il 2025 degli ispettori Plures Alia: +15% di controlli sui rifiuti, calano dell'11% le sanzioni

Si rafforza nel 2025 la presenza degli ispettori ambientali di Plures Alia sul territorio dell’Ato Toscana Centro. Nei 39 Comuni in cui il servizio è attivo sono stati effettuati 91.266 [...]

Montespertoli
Attualità
9 Marzo 2026

Per chi si trasferisce a Montespertoli un kit nuovi residenti: il benvenuto del Comune

Una sala piena, tante domande e la curiosità di conoscere meglio il paese. Si è svolto sabato mattina nella Sala del Consiglio del Comune di Montespertoli l’incontro di benvenuto dedicato [...]



Tutte le notizie di Montespertoli

<< Indietro

torna a inizio pagina