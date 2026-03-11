Montespertoli, 'Le Quattro Stagioni di Vivaldi per la pace' per la Festa della Toscana

Sabato 14 marzo 2026 alle ore 21 la Sala Consiliare del Comune di Montespertoli ospiterà "Le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi – per la pace", iniziativa realizzata nell’ambito della Festa della Toscana con la partecipazione del Consiglio regionale della Toscana e il patrocinio del Comune di Montespertoli. L’ingresso è libero. L’evento è promosso dalla Camera Musicale Fiorentina ed è un progetto curato da Giovanna M. Carli, che sarà anche voce recitante della serata insieme alle ragazze e ai ragazzi del teatro della narrazione. La musica dialogherà con testi e letture dedicate ai temi della pace e della convivenza.

Il programma musicale propone una riscrittura per ensemble di fiati delle “Quattro Stagioni” di Antonio Vivaldi, con arrangiamento musicale a cura di Massimiliano Ghiribelli.

- Ensemble musicale

- Mirella Pantano – flauto

- Mario Dani – oboe

- Massimiliano Ghiribelli – clarinetto

- Gianfranco Dini – corno

- Maurizio Fedi – fagotto

La serata sarà aperta e arricchita dagli interventi dei giovani dei laboratori teatrali, coinvolti nel progetto per portare il proprio punto di vista sul tema della pace.

L’appuntamento rientra nel programma delle iniziative dedicate alla Festa della Toscana, la ricorrenza che ricorda l’abolizione della pena di morte nel Granducato di Toscana nel 1786 e promuove momenti di riflessione sui valori civili e democratici.

