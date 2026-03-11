Nasce il Comitato Costituente di 'Futuro Nazionale' nell’Empolese Valdelsa

Futuro Nazionale rafforza la propria presenza sul territorio e annuncia ufficialmente la nascita del Comitato Costituente Futuro Nazionale Empolese-Valdelsa, con l’obiettivo di "riportare il confronto politico tra i cittadini e costruire proposte concrete per un’area tra le più dinamiche della Toscana ma che oggi si trova ad affrontare criticità sempre più evidenti".

"L’iniziativa nasce dalla volontà di dare voce a quella parte di cittadini che non si riconosce più nelle attuali dinamiche politiche e che chiede maggiore attenzione ai bisogni reali delle comunità locali: dalle famiglie alle imprese, fino ai giovani che spesso si trovano costretti a cercare opportunità altrove", così si legge in un a nota.

"La nascita del comitato nell’Empolese Valdelsa rappresenta un passaggio importante per il radicamento di Futuro Nazionale nella provincia di Firenze – dichiara Andrea Cuscito, Segretario per la fase costituente di Futuro Nazionale della Provincia di Firenze - Il nostro obiettivo è riportare la politica tra le persone, nei territori, ascoltando i cittadini e trasformando le loro esigenze in proposte concrete. C’è una crescente richiesta di cambiamento e noi vogliamo costruire un percorso serio che parta dal basso".

A guidare il nuovo organismo territoriale sarà Gianmarco Porciani, nominato Presidente del Comitato Costituente Futuro Nazionale Empolese-Valdelsa, affiancato dai vicepresidenti Alessandro Carrai, Paolo Milardi e Giulia Cicci.

"L’apertura di questo comitato segna l’inizio di un percorso politico che vuole riportare al centro il buon senso e l’interesse dei cittadini – afferma Gianmarco Porciani - Sempre più persone nell’Empolese Valdelsa sentono il bisogno di una politica che affronti i problemi reali del territorio: sicurezza, sanità, servizi e infrastrutture. Vogliamo costruire un punto di riferimento per tutti coloro che credono in una politica concreta, lontana dalle logiche di palazzo".

Tra i temi prioritari indicati dal nuovo comitato vi è quello della sicurezza: "Non è uno slogan ma un diritto fondamentale – spiegano dal comitato – che passa dal contrasto alla microcriminalità e da un presidio costante del territorio. Città e frazioni devono tornare ad essere luoghi vivi e sicuri, dove cittadini, commercianti e famiglie possano sentirsi tutelati".

Altro tema centrale è quello della sanità. Futuro Nazionale richiama l’attenzione sulle criticità legate alle liste d’attesa e alla carenza di personale, ribadendo "la necessità di rafforzare la sanità pubblica e i presidi territoriali, garantendo tempi certi per le prestazioni e un accesso equo alle cure".

Non manca infine un focus su trasporti e infrastrutture. In un territorio strategico tra Firenze e Pisa, il movimento sottolinea "l’importanza di migliorare i collegamenti per pendolari, studenti e lavoratori, investendo in una mobilità efficiente che sostenga lo sviluppo economico e la qualità della vita".

Il Comitato Costituente Futuro Nazionale Empolese-Valdelsa promuoverà nelle prossime settimane incontri pubblici e momenti di confronto con i cittadini. "Il futuro – concludono Cuscito e Porciani – non si aspetta: si costruisce insieme a chi crede nel merito, nella responsabilità e nell’interesse nazionale".

UFFICIO STAMPA - FUTURO NAZIONALE FIRENZE

Fonte: Futuro Nazionale Firenze - Ufficio Stampa

