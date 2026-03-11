Nuova illuminazione nei campi sportivi di Monterappoli e Cortenuova

Il Piano Frazioni e Quartieri prosegue. Il nuovo strumento di programmazione promosso da questa amministrazione comunale per interventi dedicati e puntuali nelle frazioni della città, nel corso di questi due anni, è andato avanti: dagli interventi di manutenzione stradale, sui marciapiedi, sul verde e sull’efficientamento energetico che in questi giorni sono ripartiti nei campi sportivi di frazione.

Il secondo campo sportivo interessato è quello di Monterappoli e da ieri (martedì 10 marzo 2026) i lavori sono in corso anche al campo sportivo di Cortenuova – il primo intervento è stato fatto al 'campo' di Fontanella e ad Avane i lavori di efficientamento energetico sono stati realizzati con i fondi del 'vecchio' appalto - grazie alle condizioni meteorologiche più favorevoli, e non più piovose, i vecchi impianti sono stati sostituiti - ed in corso di esserlo - con nuova illuminazione a led.

Si tratta di lavori di efficientamento e adeguamento normativo sulle torri di faro dei campi sportivi comunali che vedranno la sostituzione dei proiettori con tecnologia led che saranno eseguiti dalla ditta incaricata a cui è stato affidato l’appalto, Elettro 2010 srl, con sede a Empoli (via Pirandelli, 21). I prossimi interventi riguarderanno i campi sportivi di Villanuova, Pozzale e Ponte a Elsa.

E nel frattempo come ha sostenuto il sindaco di Empoli sono state completate le tribune a Ponzano e Villanuova e sono previste anche a Pagnana. Inoltre, è stato finanziato il rifacimento del manto del campo sportivo di Ponte a Elsa. L’investimento sui campi di frazione prosegue come da Piano Frazioni e Quartieri.

Anche l’assessora alla Transizione ecologica plaude a questo importante investimento che va nella direzione del mandato di questa amministrazione. Convertire significa efficientare nel rispetto dell’ambiente con una riduzione del costo dei consumi. Questo intervento si inserisce pienamente nel quadro di riqualificazione degli impianti sportivi che l'amministrazione si era impegnata a realizzare.

L’assessore ai lavori Pubblici e Manutenzioni ha rimarcato quanto questo investimento sui campi sportivi è un intervento che segue passo dopo passo il Piano Frazioni e Quartieri. Con la nuova illuminazione si migliora la visibilità e si risparmia in termini di costi dell’energia.

FOCUS - In questo momento gli impianti di illuminazione nei rimanenti campi sportivi sono realizzati con tecnologie tradizionali (ioduri metallici), caratterizzate da elevati consumi energetici, costi di manutenzione significativi dovuti alla limitata vita utile delle lampade e una qualità della luce non più conforme ai moderni standard prestazionali e di sicurezza. Pertanto tali impianti risultano energivori e non in linea con le vigenti normative in materia di efficienza e inquinamento luminoso. Si stima una riduzione dei consumi energetici superiore al 60% rispetto alla tecnologia attuale, con un conseguente e significativo risparmio sulla spesa pubblica.

Questo intervento di riqualificazione a led degli impianti di illuminazione dei sei campi sportivi rappresenta un'azione importante in termini di benefici: adeguamento normativo completo alle norme UNI EN 12193, e leggi regionali; drastico risparmio economico sui costi di energia elettrica e di manutenzione; miglioramento della qualità del servizio offerto agli atleti e alle società sportive, con maggiore sicurezza e comfort visivo; riduzione dell'impatto ambientale grazie al minor consumo energetico e all'eliminazione dell'inquinamento luminoso.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

