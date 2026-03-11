Nuovi voli Small Fly per l'Isola d'Elba: collegamenti estivi con Roma, Firenze, Pisa e Milano

Isola d’Elba, marzo 2026 – SmallFly è lieta di annunciare il proprio operativo estivo 2026 per i voli da e verso l'Aeroporto di Marina di Campo (Isola d'Elba), valido per il periodo dal 1° giugno al 30 settembre 2026. La compagnia conferma e amplia i propri collegamenti, offrendo ai passeggeri un servizio capillare con frequenze giornaliere e la grande novità della nuova rotta per Roma Fiumicino.

I COLLEGAMENTI CONFERMATI

Elba – Firenze (FLR)

La rotta tra l'Isola d'Elba e lo scalo di Firenze Peretola viene confermata con frequenze plurisettimanali. I voli operano il lunedì, martedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica, garantendo una copertura di sei giorni su sette. Il volo di andata (PI(GDM) 301/303/305/307/309) parte da Elba e arriva a Firenze, mentre il volo di ritorno (PI(GDM) 302/304/306/308/310) collega Firenze a Elba. Ogni aeromobile ha una capacità di 18 posti. Il tempo di volo è di 35 minuti (volo reale), con un tempo totale stimato di 40 minuti.

Elba – Pisa (PSA)

I collegamenti con l'aeroporto Galileo Galilei di Pisa operano il lunedì, martedì, venerdì e sabato. I voli PI(GDM) 201/202/203/204/205/206 assicurano partenze in orari mattutini e pomeridiani, con capacità di 18 passeggeri per volo e un tempo di percorrenza di 30 minuti (35 minuti totali).

Elba – Milano (LIN)

I voli per Milano operano il lunedì, venerdì e domenica, con aeromobili da 9 posti. I voli PI(GDM) 401/402/403/404/405/406 hanno un tempo di volo variabile tra 45 e 55 minuti (1h00'- 1h10' totali), con partenze nel primo pomeriggio.

LA GRANDE NOVITÀ: NUOVA ROTTA ELBA – ROMA FIUMICINO

La stagione estiva 2026 segna un traguardo storico per la mobilità dell'Isola d'Elba: SmallFly inaugura la nuova rotta diretta tra Marina di Campo e l'aeroporto internazionale Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino (FCO). I voli operano ogni giovedì e domenica, con aeromobili da 18 posti (PI701,PI703 e rientro PI702,PI704). Il collegamento garantisce ai viaggiatori un accesso rapido e comodo alla Capitale e ai voli intercontinentali in coincidenza a Fiumicino.

Con la nuova rotta per Roma, SmallFly completa un network che, per la prima volta, connette l'Isola d'Elba con i quattro principali poli aeroportuali della Toscana, Lombardia e Lazio, aprendo nuove opportunità di viaggio per residenti e turisti.

I NUMERI DELLA STAGIONE ESTIVA 2026

"L'estate 2026 rappresenta un momento di svolta per SmallFly e per l'accessibilità dell'Isola d'Elba. La nuova rotta per Roma Fiumicino non è solo un collegamento in più: è un ponte verso il mondo. Siamo orgogliosi di offrire ai cittadini Elbani e ai nostri passeggeri, residenti e turisti, un network più completo e competitivo, con standard di puntualità e servizio che ci contraddistinguono".

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

I biglietti per tutti i voli sono acquistabili sul sito ufficiale www.smallfly.eu oppure contattando il call center di SmallFly 02.89950332. Le prenotazioni per la stagione Summer 2026 (1° aprile – 31 ottobre 2026) sono già aperte.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate