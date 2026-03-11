Olimpiadi in Toscana, Giani ci crede: "La candidatura non nasce oggi"

Attualità Toscana
Condividi su:
Leggi su mobile

Le Olimpiadi in Toscana? La candidatura "non nasce ora, ma da un lavoro da almeno quattro-cinque anni" ovvero da quando "io ero presidente eletto per la prima volta per la Regione Toscana". A dirlo è Eugenio Giani, presidente toscano, che in questi giorni si è sentito con gli omologhi Michele De Pascale per l'Emilia Romagna e Stefania Proietti per l'Umbria a proposito della possibilità di ospitare i Giochi olimpici, "nel 2040, ma potrebbe essere anche il 2036".

Giani ha ipotizzato che la cerimonia d'apertura possa essere a Roma "e magari anche l'atletica allo stadio Olimpico, ma le altre discipline" in Toscana. "Come sarebbe bello il tiro con l'arco sotto le mura di Lucca, la vela a Punta Ala e il windsurf a Monte Argentario", o, ancora Giani, l"a scherma tra Pisa e Livorno, e il ciclismo tra l'Aretino e la provincia di Siena". Così il presidente: "Io ritengo quindi che noi abbiamo tutta la credibilità, per poterlo fare".

Notizie correlate

Toscana
Attualità
11 Marzo 2026

Inaugurata BuyWine Toscana alla Leopolda, quasi 1.300 etichette

Inaugurata questa mattina alla Leopolda di Firenze l’edizione 2026 di Bywine, la due giorni internazionale dedicata al vino toscano e promossa da Regione Toscana l'11 e il 12 marzo. Al [...]

Toscana
Attualità
11 Marzo 2026

Interrogazioni su Manetti, le risposte dell'assessora alla Cultura: "Si vuole creare un caso"

L’assessora alla Cultura Cristina Manetti ha risposto in Aula a una serie di interrogazioni presentate da Fratelli d’Italia a firma della capogruppo Chiara La Porta e del consigliere regionale Matteo Zoppini. La prima chiedeva chiarimenti [...]

Toscana
Attualità
11 Marzo 2026

Donne sindaco in Toscana: sono il doppio rispetto al 2011, ma solo il 22,7%

Rispetto a 15 anni fa, il numero delle sindache toscane è quasi raddoppiato. Un dato positivo, che vede però la presenza femminile in ruoli di governo ancora sbilanciata rispetto a quella [...]



Tutte le notizie di Toscana

<< Indietro

torna a inizio pagina