Olimpiadi in Toscana, Giani ci crede: "La candidatura non nasce oggi"

Le Olimpiadi in Toscana? La candidatura "non nasce ora, ma da un lavoro da almeno quattro-cinque anni" ovvero da quando "io ero presidente eletto per la prima volta per la Regione Toscana". A dirlo è Eugenio Giani, presidente toscano, che in questi giorni si è sentito con gli omologhi Michele De Pascale per l'Emilia Romagna e Stefania Proietti per l'Umbria a proposito della possibilità di ospitare i Giochi olimpici, "nel 2040, ma potrebbe essere anche il 2036".

Giani ha ipotizzato che la cerimonia d'apertura possa essere a Roma "e magari anche l'atletica allo stadio Olimpico, ma le altre discipline" in Toscana. "Come sarebbe bello il tiro con l'arco sotto le mura di Lucca, la vela a Punta Ala e il windsurf a Monte Argentario", o, ancora Giani, l"a scherma tra Pisa e Livorno, e il ciclismo tra l'Aretino e la provincia di Siena". Così il presidente: "Io ritengo quindi che noi abbiamo tutta la credibilità, per poterlo fare".

