Peccioli abbraccia New Orleans: un festival jazz nell'estate 2026

A luglio 2026 Peccioli si riempirà di musica e suoni e aprirà un ponte simbolico e culturale con New Orleans. Non una semplice rassegna musicale, ma un’esperienza immersiva capace di portare nel cuore della Toscana la musica, la tradizione e la magia della città dove il jazz è nato.

Con Jazz Peccioli 2026, il borgo toscano si trasformerà per più giorni in un crocevia internazionale di suoni, culture e linguaggi artistici. Strade, piazze e teatri ospiteranno concerti, parate e performance diffuse che ricreeranno l’atmosfera vibrante della Louisiana, tra brass band, second line, radici afroamericane e innovazione contemporanea.

Il festival nasce dal gemellaggio ufficiale tra il Comune di Peccioli e la città di New Orleans, siglato il 26 settembre 2025 dal Sindaco di Peccioli e dalla Sindaca LaToya Cantrell. Un patto istituzionale che ha sancito l’avvio di una cooperazione stabile in ambito culturale, educativo e turistico, trasformando il dialogo tra le due comunità in un progetto concreto di scambio internazionale. Jazz Peccioli rappresenta la prima grande iniziativa che dà piena attuazione a quell’accordo, costruendo un ponte duraturo tra Toscana e Stati Uniti.

Co-fondato dal vincitore del Grammy Award Adonis Rose insieme all’Amministrazione comunale, il festival vedrà protagonista lo stesso Rose con la New Orleans Jazz Orchestra, affiancato da artisti di rilievo internazionale come Andromeda Turre, Sean Ardoin, Sabine McCalla, Phillip Manuel.

Le parate quotidiane della LSU Brass Band animeranno il centro storico con l’energia inconfondibile della tradizione second line, guidate da un Baby Doll Grand Marshal in omaggio alla storica tradizione carnevalesca afroamericana ultracentenaria.

Il programma artistico includerà inoltre Alexey Marti, il Jesse McBride Trio e Amina Scott, espressione delle influenze afro-caraibiche, della trasmissione intergenerazionale del sapere musicale e delle nuove traiettorie del jazz contemporaneo. Accanto ai concerti, sono previsti workshop educativi rivolti agli studenti del territorio, dedicati alla storia e all’evoluzione della musica di New Orleans, con momenti di confronto diretto con gli artisti.

