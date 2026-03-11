Torna 'Radio Sicurezza' con l'ANC: il secondo appuntamento dedicato ai furti e come prevenirli

Nuovo appuntamento su Radio Lady con 'Radio Sicurezza', la rubrica dedicata alla prevenzione di truffe e furti, condotta da Simone Campinoti, coordinatore dell'Associazione Nazionale Carabinieri Sezione Montelupo Sottosezione Montespertoli, e da Gabriele Mariano, vice presidente della stessa sezione. Ospite di questa puntata Graziano Salvadori, attore e comico fucecchiese di grande fama e socio dell'Associazione Nazionale dei Carabinieri.

L'intervista su Radio Lady

In questa seconda puntata, come spiega Campinoti, prosegue l'impegno dell'Associazione nel promuovere questa iniziativa "di divulgazione friendly", come dice Campinoti, del progetto 'Informarsi per Proteggersi'. Per questo l'ospite di questo appuntamento è Graziano, "che sdrammatizzerà questo tema molto importante. Siamo qui non per impaurire nessuno, ma per informare e spiegare come comportarsi in alcune situazioni".

Durante la puntata si è parlato principalmente di furti. "I furti ci sono sempre stati, ma forse ora sono un po' aumentati. Ci sono anche dei sistemi installati nelle abitazioni per proteggersi. Il furto in casa non è solo un reato contro il patrimonio, ma una violazione personale. Manca un po' il senso di sicurezza. Quello che noi diamo sono consigli per prevenire i furti", spiega Campinoti.

Per proteggersi, secondo Mariano e Campinoti, è fondamentale partire dalla consapevolezza che siamo osservati. "Raramente i ladri agiscono per caso, spesso sono bande organizzate che vengono da fuori -, aggiunge Mariano -. Ogni furto è studiato: i ladri preventivano il colpo osservando le nostre abitudini. A volte, ad esempio, vedendo che lasciamo le chiavi dell'auto in casa, rubano l'auto e la usano per commettere altri furti".

Si è parlato anche di sistemi di sicurezza per proteggersi, come telecamere di videosorveglianza, sistemi di chiusura elettronici comandabili a distanza e porte o finestre blindate. "I ladri cercano obiettivi facili: se vedono una casa ben protetta, evitano e scelgono un’abitazione senza sistemi di sicurezza", precisa Campinoti. Mariano aggiunge che è utile installare anche videocamere interne e sensori notturni, che permettono di rilevare intrusioni e fotografare eventuali malintenzionati.

Un altro aspetto importante è la gestione delle informazioni sui social. "Ora che ci avviciniamo alla Pasqua, per chi può permettersi un viaggetto, sarebbe meglio non annunciare sui social che si sta partendo. In questo modo non si dà l’informazione che la casa sarà libera", consigliano Campinoti e Mariano. Salvadori aggiunge una battuta per sdrammatizzare: "Ho fatto una foto con l’intelligenza artificiale dicendo che ero in India per 20 giorni. Quando sono entrati i ladri mi hanno chiesto: 'Ma lei non era in India?'. Gli ho offerto qualcosa e mi hanno detto che la prossima volta avrebbero avvertito".

Infine, è fondamentale denunciare sempre furti e tentativi di furto. "Oggigiorno ci sono molte meno denunce perché la gente pensa che tanto non serva a niente", dice Salvadori. Campinoti sottolinea che "le statistiche mostrano meno denunce, e quindi sembra che vada tutto bene. È importante denunciare anche i tentativi: così si può avere un’allerta più alta ed evitare episodi futuri".

"È importante la collaborazione tra cittadini -, conclude Mariano -. Il messaggio non è vivere nella paura, ma prendere consapevolezza, informarsi e sapere cosa può succedere e come comportarsi".