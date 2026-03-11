Referendum, incontro a Firenze: presenti Cassano e Montanari

Si terrà sabato 14 marzo alle ore 16.30 al Teatro Florida di Firenze (via Pisana 111/R) l’incontro pubblico “Discutiamo di riforma: le ragioni del no”, appuntamento aperto alla cittadinanza inserito nel calendario di iniziative promosse dal Comitato “È giusto dire no” e dedicato all’imminente referendum sulla giustizia. L’incontro offrirà l’occasione per approfondire contenuti e implicazioni della riforma attraverso il confronto tra giuristi ed esperti, con l’obiettivo di fornire ai cittadini strumenti di lettura utili in vista della consultazione referendaria.

A moderare l’incontro sarà la giornalista di Domani Giulia Merlo. Interverranno Margherita Cassano, già Prima Presidente della Corte di Cassazione, Tomaso Montanari, rettore dell’Università per Stranieri di Siena, Antonello Cosentino, consigliere del Consiglio Superiore della Magistratura, e Chiara Favilli, professoressa di Diritto dell’Unione europea all’Università di Firenze e membro del comitato GiustodireNO.

“Nel chiarire le dinamiche e le criticità della riforma si vuole anche prendere la giusta distanza da slogan che appaiono fuorvianti e che nel merito sono sbagliati – sottolineano gli organizzatori - È sbagliato affermare che questa riforma renderà il giudice più giusto e più imparziale perché un magistrato non può essere più di qualcosa che già è e deve essere. L’imparzialità è una precondizione del ruolo del magistrato che non può essere aumentata da una riforma”.

Fonte: Ufficio stampa