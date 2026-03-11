Sentenza su Publiacqua, Sinistra Italiana: "Ottima notizia per il territorio"

“La sentenza del Tribunale di Firenze che ordina la cessione delle quote di Acqueblu Fiorentina in Publiacqua ai soci pubblici rappresenta un’ottima notizia per il nostro territorio. Si tratta di una decisione che conferma e rafforza un percorso politico già avviato nei mesi scorsi, a partire dalla scelta di riacquistare le quote del socio privato, una scelta che Alleanza Verdi-Sinistra ha sostenuto con forza e convinzione”. Lo dichiarano Jacopo Madau, Segretario Provinciale di Firenze di Sinistra Italiana – AVS, e Marco Dicuio, Responsabile Ambiente in Segreteria Provinciale e Capogruppo AVS ad Empoli. “Questo risultato è frutto anche del lavoro portato avanti da molti amministratori del territorio, a partire dall’ex sindaco di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi, che ha contribuito in modo determinante a sostenere la prospettiva di una gestione pienamente pubblica del servizio idrico”.

“La sentenza” - prosegue Madau – “mette inoltre una pietra tombale su ogni tentativo di rimettere in discussione una scelta che per noi è chiara: l’acqua è il bene comune per eccellenza e la sua gestione deve rimanere pubblica, senza soci privati e senza logiche di profitto". “Adesso si apre una fase nuova e molto importante. All’interno di Plures sarà necessario ridefinire le strategie con un’impostazione chiara: migliorare la gestione dei beni pubblici, garantire tariffe più basse per cittadini e famiglie e superare definitivamente una logica basata sulla produzione di utili”. “Per quanto ci riguarda è fondamentale anche ridefinire l’assetto di governance, rafforzando il controllo dei Comuni attraverso il cosiddetto controllo analogo. Parliamo di una società che gestisce servizi pubblici essenziali e che è interamente pubblica: per questo deve essere pienamente trasparente, sotto il controllo delle istituzioni democratiche e orientata esclusivamente all’interesse collettivo”.

“Ci troviamo in un momento storico in cui possiamo mettere in atto il vero punto mai completamente rispettato del referendum del 2011 sull’acqua: quello di garantire una gestione del servizio idrico pubblica al 100%, senza partecipazioni o affidamenti a privati, per far sì che gli utili non fuoriescano dalle comunità locali che li generano e che non diventino profitto per pochi. Ci impegneremo per far sì che” - conclude il Capogruppo di AVS in consiglio comunale a Empoli Marco Dicuio – “anche i comuni presenti nella Conferenza Territoriale 2 seguano il percorso iniziato a Firenze e nel resto del Medio Valdarno.”

