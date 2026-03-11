Sequestro antimafia da 11 milioni tra Arezzo e Catania

Sequestro preventivo antimafia per un valore di quasi 11 milioni di euro tra Catania e Arezzo, eseguito dalla Guardia di Finanza su disposizione della sezione misure di prevenzione del Tribunale etneo, su richiesta della Procura distrettuale.

Il provvedimento riguarda beni ritenuti riconducibili ad un "elemento di spicco della famiglia mafiosa Santapaola-Ercolano", e ad un imprenditore edile considerato dagli inquirenti "organicamente asservito agli interessi della cosca".

L’indagine, collegata all’operazione "Oleandoro" del 2024, ha portato al sequestro di quote di tre società oltre ai compendi aziendali, 62 fabbricati e 16 terreni tra le province di Catania e Arezzo, insieme a disponibilità finanziarie.

Secondo gli investigatori, le società sarebbero state utilizzate per riciclare ingenti somme provenienti dalle attività criminali del clan, per un valore complessivo stimato in oltre 10,8 milioni di euro.