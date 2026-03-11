"Sì al referendum": evento con la Lega a Fucecchio

"Da qualche anno, per quanto riguarda La Lega Salvini Premier, non esiste più la Sezione unica dell'Empolese Valdelsa ma attualmente esistono 3 sezioni, di cui una è quella di Fucecchio - Cerreto Guidi di cui mi onoro di essere il Segretario eletto. Non essendoci più nell'Empolese Valdelsa, una Sezione unica, giustamente il lavoro per le 3 sezioni in cui è ripartito il territorio è aumentato e lo si vede ora mentre stiamo facendo la campagna elettorale per votare SÌ nel Referendum confermativo sulla Riforma della Giustizia che avrà luogo i prossimi 22 e 23 marzo c.a.; lo vediamo mentre orgogliosamente affiggiamo nelle apposite plance, i manifesti referendari col simbolo della Lega Salvini Premier. È con questo spirito che oggi 11 marzo 2026 ci siamo presentati alla cittadinanza ad un'apposita postazione ubicata in piazza XX Settembre all'ingresso del mercato settimanale per illustrare alle persone interessate, i motivi per votare SI' al Referendum confermativo sulla Riforma della Giustizia dei prossimi 22 e 23 marzo". Così si espresso Marco Cordone (Vicesegretario Provinciale di Firenze della Lega Salvini Premier e Segretario della locale Sezione di Fucecchio - Cerreto Guidi). Insieme al Segretario Cordone e stato presente anche l'intero Direttivo comunale, considerato che il Carroccio da' molta importanza al rapporto diretto con la gente. Si replichera' sabato con una gazebata di circa 7 ore comprensiva di una maratona oratoria.-

Lega Fucecchio

Notizie correlate