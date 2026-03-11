Si riunisce il consiglio comunale di Certaldo, ecco di cosa si discuterà

È convocato per lunedì 16 marzo il prossimo Consiglio comunale di Certaldo in seduta straordinaria. Di seguito le proposte di deliberazione, mozioni ed interrogazioni presentati dai gruppi consiliari.

Proposte di deliberazione

Tra i punti principali in discussione figura la proposta presentata dal Settore Urbanistica ed Edilizia relativa all’aggiornamento n. 6 del quadro conoscitivo del Piano Operativo Comunale.

L’atto riguarda l’aggiornamento degli elementi conoscitivi che costituiscono la base per la pianificazione urbanistica e per gli strumenti di governo del territorio.

Ordine del giorno

Nel corso della seduta sarà inoltre discusso un ordine del giorno relativo alla solidarietà e al sostegno agli agenti e ai manifestanti coinvolti negli scontri avvenuti il 31 gennaio 2026 a Torino, presentato dai gruppi consiliari Partito Democratico, Sarà Certaldo e Alleanza Verdi Sinistra.

Mozioni

Il Consiglio comunale sarà chiamato a discutere diverse mozioni presentate dai gruppi consiliari, tra cui:

· Interventi a tutela dell’incolumità pubblica per chi percorre via Costa degli Alberti e a salvaguardia del bene storico architettonico e paesaggistico (Fratelli d’Italia);

· Solidarietà alle forze dell’ordine vittime di un pestaggio durante il corteo di sostegno al centro sociale Askatasuna (Fratelli d’Italia);

· Contrarietà all’aumento del numero degli assessori regionali toscani (Lista Civica Più Certaldo);

· 8 marzo – Giornata internazionale dei diritti delle donne (Lista Civica Più Certaldo);

· Attuazione del salario minimo comunale negli appalti e nelle concessioni del Comune di Certaldo (Alleanza Verdi Sinistra);

· Programmazione degli interventi di consolidamento e mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico nel territorio comunale (Lista Civica Più Certaldo);

· Promozione dei progetti di prevenzione non strutturale della Protezione Civile nelle scuole di Certaldo (Lista Civica Più Certaldo);

· Istituzione della Denominazione Comunale d’Origine (De.C.O.) per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali del territorio (Lista Civica Più Certaldo).

Interrogazioni

La seduta proseguirà con la discussione di alcune interrogazioni presentate dai gruppi consiliari, riguardanti:

· le dichiarazioni del sindaco relative alla revisione della viabilità cittadina (Lista Civica Più Certaldo);

· l’esito della mozione di adesione alla piattaforma nazionale informatica delle targhe associate al CUDE (Fratelli d’Italia);

· gli arredi urbani in ferro realizzati nel centro cittadino con il progetto di riqualificazione urbana (Fratelli d’Italia);

· la situazione dell’immobile di piazza della Libertà destinato ad attività di somministrazione di alimenti e bevande (Fratelli d’Italia);

· l’impianto natatorio attualmente in costruzione (Lista Civica Più Certaldo).

La cittadinanza è invitata a partecipare.

www.streaming.comune.certaldo.fi.it o sul canale Youtube del Comune di Certaldo