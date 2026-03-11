Solidarietà, moda per sostenere la lotta ai tumori: il mercatino Lilt a Firenze

Trovare abiti d'altri tempi o accessori dal gusto retrò, e contribuire, insieme, a sostenere la lotta contro il cancro. L'occasione è la prima edizione del mercatino della solidarietà “Vintage for Lilt” che si terrà al Parterre, in piazza della Libertà a Firenze, il 14 e il 15 marzo, dalle 10 alle 18. L'iniziativa è organizzata dalla Lilt-Lega italiana per la lotta contro i tumori Associazione Provinciale di Firenze.

Tra i banchi si potranno trovare vestiti del passato e oggetti moda dallo stile unico, donati da cittadini.

Il ricavato andrà a sostenere le attività e i progetti della Lilt di Firenze, impegnata sul territorio fiorentino nella prevenzione, nella diagnosi precoce, nella riabilitazione e nel sostegno al malato oncologico e alla sua famiglia.

“E' un nuovo appuntamento dedicato alla solidarietà: ringraziamo i volontari, i tanti amici che sono a nostro fianco e che hanno donato abiti e accessori e le persone che vorranno sostenerci venendo al mercato e contribuendo così a supportare le campagne, le attività di prevenzione e gli screening gratuiti che organizziamo” afferma Alexander Peirano, presidente della Lilt Firenze.

Con la collaborazione del Comune di Firenze-Quartiere 2.

Ingresso gratuito. Per informazioni, tel 055.576939.

Fonte: Lilt Firenze

