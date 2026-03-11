Parte da Firenze l'iniziativa di Forza Italia: 'Treno per il SI al referendum'

Marco Stella, capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana

Sabato la partenza verso Roma con dirigenti del partito e cittadini. Previsto un incontro con il vicepremier Antonio Tajani

Partirà sabato il treno da Firenze con destinazione Roma, con l'obiettivo di illustrare le ragioni del 'SI' al referendum sulla giustizia, culminando in un incontro con il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. L'iniziativa, denominata 'Treno per il SI al referendum', è stata promossa da Marco Stella, segretario regionale di Forza Italia in Toscana. Oltre al treno in partenza da Firenze, è previsto un convoglio anche da Napoli. Tra i partecipanti sono attesi la deputata Deborah Bergamini, vicesegretaria di Forza Italia, e Raffaele Nevi, portavoce nazionale del partito.

Come spiega Stella, per l'evento è stato riservato un vagone intero, con circa 80 partecipanti tra dirigenti di partito e persone che hanno subito ingiustizie, pronte a raccontare perché è importante votare 'SI'. Secondo il coordinatore regionale, il treno ad alta velocità è simbolo di modernità, e votando 'SI' si contribuirà a rinnovare e modernizzare il Paese.

In Toscana, Forza Italia ha intensificato la campagna sul referendum con 53 iniziative territoriali, oltre 100 eventi tra gazebo e distribuzione di materiale informativo, e l’attivazione di 33 comitati locali, confermando una mobilitazione costante sul territorio.

