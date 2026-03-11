Un weekend di gare e grandi risultati per il team Aquatempra. Nella piscina di casa gli atleti delle categorie esordienti A e B si sono aggiudicati il 19° Trofeo Interregionale Europa conquistando 21 ori, 15 argenti e 11 bronzi. Ottime prestazioni anche al Centro Federale di Livorno dove si è disputata la fase finale del Campionato Regionale Toscano, sezione maschile: qui Corrado Motta vince l’oro nei 200 stile libero e centra il pass per il suo primo Criteria.

Domenica 8 marzo la piscina di Empoli ha ospitato il 19° Trofeo Interregionale Europa. Oltre alle numerose medaglie individuali, spiccano i brillanti risultati delle staffette: nella categoria esordienti A la 4X50 stile libero maschile ha ottenuto il terzo posto, mentre le due formazioni femminili si sono imposte vincendo sia la 4x50 sia la 4x100 miste. Per gli esordienti B la formazione femminile conquista il primo posto sia nella 4x50 stile libero sia mista.

Il tecnico Fabio Innocenti: “Gareggiare nel proprio impianto è stato molto motivante per i ragazzi. Significativi soprattutto i risultati nelle staffette: i maschi sono saliti sul podio e le ragazze hanno confermato un trend che da anni le vede al primo posto anche davanti a grandi squadre. Un segnale del lavoro e della filosofia di Aquatempra, che punta a far crescere ogni atleta”.

Gli esordienti A: Elide Maria Zanardo, Tessa Poggianti, Mia Ciampi, Giulia Parisi, Dafne Mantelli, Alma Lopez Rancan, Anna Arena, Luna Degl’innocenti, Giada La Colla, Allegra Trallori, Greta Bellofatto, Filippo Pagli, Tommaso Gracci, Filippo Santini e Lapo Fiaschi.

Gli esordienti B: Rita Carbone Viviani, Teresa Innocenti, Matilde Lanciotti, Adele Greco, Sofia Lombardo, Maya Scali, Chloe Mantelli, Sara Prosperi, Eva Marchini, Cecilia Testai, Giorgia Tomassoni, Rebecca Pacini, Edoardo Mannelli, Niccolò Salvaggio, Ilario Tempesti, Alessio Banti e Owen Zhu.

Da venerdì 6 a domenica 8 marzo al Centro Federale di Livorno si è tenuta la fase finale del Campionato Regionale Toscano, sezione maschile. Gli atleti Aquatempra hanno fatto registrare tanti nuovi primati sia personali sia societari. Si confermano protagonisti Davide Pelella e Dario Lippi Trisciani, che ottengono due ottimi quarti posti rispettivamente nei 100 stile libero, con crono molto vicino al tempo limite per i campionati italiani giovanili, e nei 50 dorso.

Corrado Motta vince i 200 stile libero laureandosi Campione Regionale nella distanza e, col crono di 2.00.79, stacca il pass per il suo primo Criteria, il Campionato Italiano Giovanile in scena il prossimo aprile nella vasca di Riccione. Inoltre nei 400 stile libero conquista la medaglia d’argento, confermando il suo ottimo stato di forma.

Il tecnico Gianluca Antonucci: “I risultati confermano la crescita del team Aquatempra, frutto del lavoro di tutto lo staff e soprattutto del gruppo. I ragazzi hanno migliorato quasi sempre i propri primati personali e le staffette hanno mostrato grande compattezza. Ora l’attenzione è sulla prossima prova a Livorno, dove Sara Baldi, Davide Pelella e Corrado Motta - per i 100 e 400 stile libero - cercheranno il pass per i Criteria Nazionali di Riccione”.

Hanno gareggiato per la categoria Ragazzi: Corrado Motta (50, 100,200,400 stile libero, 100 farfalla e 200 dorso), Folco Poggianti (50,200 rana, 200 e 400 misti, 800 e 1500 stile libero), Amedeo Trallori (50,100 e 200 rana, 50 e 100 dorso), Manuel Vizzuso (50,100 e 200 rana, 50 e 100 farfalla, 100 dorso), Filippo Scardigli (50,100 e 200 rana, 50 e 100 dorso, 50 stelle libero) Lorenzo Perini 50 rana, Giulio Gozzi (50 e 100 stile libero, 50 farfalla e 100 dorso).

Per la categoria Juniores: Davide Pelella (50,100,200,400 stile libero e 50 fa), Dario Lippi Trisciani (50,100 e 200 farfalla, 50 e 100 dorso, 50 stile libero), Matteo Scali (50 e 100 stile libero, 50 rana) e Riccardo Vannucci (50 e 100 farfalla, 50 dorso e 50 stile libero).

Fonte: Aquatempra