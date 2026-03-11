Aperture straordinarie dell'Urp per cambiare la carta d'identità cartacea, in scadenza ad agosto

L'amministrazione comunale ricorda che le carte d’identità in formato cartaceo, indipendentemente dalla scadenza riportata sul documento, saranno valide fino al 3 agosto 2026, in quanto non più corrispondenti ai requisiti minimi di sicurezza stabiliti dal Regolamento UE n. 1157/2019.

Considerato che la scadenza coincide con il periodo estivo, è estremamente importante per i possessori della carta d'identità cartacea rinnovarla quanto prima perché non sarà valida come documento di viaggio nemmeno nei Paesi dell’Unione Europea e negli Stati con i quali l’Italia ha stipulato specifiche convenzioni.

A tal proposito, il Comune di Empoli ha predisposto che chi si recherà per sostituire la carta d'identità cartacea agli uffici dell'Urp di via Giuseppe del Papa, 41, potrà farlo senza dover prenotare un appuntamento.

Sono state inoltre organizzate delle aperture straordinarie per un intero weekend, così da permettere un rinnovo agevole anche per chi non può recarsi nei feriali. Questi i giorni e gli orari:

- Venerdì 20 marzo 2026 dalle ore 8 alle ore 13.30 e dalle ore 15 alle ore 18

- Sabato 21 marzo 2026 dalle ore 8.30 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 18

- Domenica 22 marzo 2026 dalle ore 8.30 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 18

Si ricorda che il rinnovo della carta d’identità (CIE) è possibile anche all’Urp di Prossimità di Ponte a Elsa (EcoPark, via Dino Caponi), previo appuntamento, ogni mercoledì dalle ore 9 alle ore 13.

Ulteriori informazioni in merito alla documentazione da presentare possono essere reperite

al seguente link https://www.comune.empoli.fi.it/Servizi/Carta-d-identita-elettronica-CIE-per-cittadini-residenti-nel-comune

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

