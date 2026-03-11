Visita dei Laura Boldrini all’Università di Siena

L'Onorevole Laura Boldrini, Presidente del Comitato permanente della Camera dei deputati sui diritti umani nel mondo e Componente della III Commissione Affari esteri e comunitari della Camera dei deputati, sarà all'Università degli Studi di Siena venerdì 13 marzo.

Nell'occasione, incontrerà alle ore 17 al polo didattico Mattioli (Sala Consiliare, III piano), le studentesse e lo studente palestinesi arrivati dalla Striscia di Gaza lo scorso ottobre e iscritti presso l'Ateneo senese.

La Presidente Boldrini verrà accolta dal professor Federico Lenzerini, Delegato del Magnifico Rettore per gli Studenti e Ricercatori provenienti da aree di crisi, e dalla Direttrice del Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali, professoressa Alessandra Viviani.

Le cinque studentesse e lo studente arrivati dalla Striscia di Gaza sono giunti in Ateneo a ottobre 2025, in un contesto di grave emergenza umanitaria.

Il loro arrivo fu reso possibile da una vasta collaborazione istituzionale e territoriale. L’Università di Siena ne coordinò gli aspetti politico‑diplomatici attraverso il Rettore Roberto Di Pietra e il professor Federico Lenzerini, fornendo alle studentesse e allo studente borse di studio finanziate dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena, dai Dipartimenti di Economia politica e statistica e di Filologia e critica delle letterature antiche e moderne.

Le procedure amministrative e l’accoglienza furono state gestite dall’Ufficio Gender Equality, Human Rights e Politiche Integrate – Sportello Just Peace.

Fonte: Ufficio Stampa