Vivaldi e la voce dei giovani per “Le Quattro Stagioni della Pace” a Montespertoli

Un dialogo tra le note immortali di Antonio Vivaldi e la riflessione contemporanea sui diritti umani. Sabato 14 marzo 2026, alle ore 21:00, la Sala Consiliare del Comune di Montespertoli ospiterà l’evento “Le Quattro Stagioni della Pace”, momento culminante di un progetto dedicato ai valori della Festa della Toscana.

IL CONCERTO E LA PERFORMANCE Il cuore della serata sarà una rivisitazione poetica delle celebri Quattro Stagioni di Vivaldi. La performance vedrà l’interpretazione della voce recitante di Giovanna M. Carli che dialogherà con un prestigioso ensemble di fiati composto da: Mirella Pantano (flauto) Mario Dani (oboe) Massimiliano Ghiribelli (clarinetto) Gianfranco Dini (corno) Maurizio Fedi (fagotto).

L’esecuzione musicale sarà arricchita dalla lettura dei “Sonetti per la pace tutto l’anno”, trasformando l’opera vivaldiana in un manifesto di speranza, memoria e rispetto reciproco.

LA PAROLA AI GIOVANI Il progetto mantiene il suo forte valore educativo e sociale attraverso il coinvolgimento dei giovani dei laboratori teatrali curati da Giovanna M. Carli. Saranno proprio loro ad aprire la serata, introducendo i temi dell’evento. Al termine dell'esecuzione artistica, lo spazio “La parola ai giovani: Pace” vedrà i ragazzi protagonisti di letture scelte, offrendo una visione partecipata e contemporanea della cultura della non violenza.

UN PERCORSO CONDIVISO L’evento principale è preceduto da una fase di preparazione e prove aperte al pubblico, pensate come momenti di sensibilizzazione e avvicinamento della cittadinanza ai temi del progetto. La Sala Consiliare diventa così un luogo di comunità, dove l’arte si fa strumento di impegno civile.

Fonte: Ufficio stampa