Auto contro scooter a Montevarchi, muore un ragazzo di 17 anni

Incidente fatale sulla via Chiantigiana
Tragedia nella tarda mattinata di oggi lungo la via Chiantigiana, nel territorio comunale di Montevarchi, in Valdarno, dove un ragazzo di 17 anni ha perso la vita in seguito a un violento incidente stradale tra uno scooter e un’auto.
L’allarme è scattato verso le 12.40. Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118 con un’automedica e un’ambulanza. Vista la gravità della situazione è stato attivato anche l’elisoccorso Pegaso 1.
L’impatto tra i due mezzi è stato particolarmente violento e per il giovane, che viaggiava sullo scooter, non c’è stato nulla da fare: i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.
Il conducente dell’auto, un uomo di 28 anni, è stato invece trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale della Gruccia.
Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi necessari per chiarire la dinamica dello scontro.
