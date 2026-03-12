Case popolari, Castelfranco apre il bando per le nuove graduatorie

Il comune di Castelfranco da pochi giorni ha pubblicato il bando per la formazione della graduatoria per l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia popolare. Per fare domanda per essere inseriti nella graduatoria, qualora il cittadino richiedente ne abbia diritto, bisogna rivolgersi al comune. C'è tempo fino al 7 maggio 2026.

Per la nuova graduatoria che si andrà a formare comunque valgono i seguenti criteri generali: essere cittadini italiani o di paesi dell'Unione Europea se si è cittadini extraeuropei bisogna avere il permesso di soggiorno o di lungo periodo oppure di durata almeno biennale con presenza di attività lavorativa.

E' necessario avere la residenza nel comune di Castelfranco di Sotto oppure svolgere un' attività lavorativa stabile nel territorio comunale. Altro criterio che dà diritto ad accedere alle graduatorie è essere donne vittime di violenza ed essere alloggiate in strutture ubicate sul territorio comunale.

L'isee non può superare i 16500 euro inoltre non si possono possedere immobili entro i 50 km dal Comune di Castelfranco di Sotto o immobili di valore superiore a 25mila euro.

Le domande possono essere inviate via pec o compilate e presentate all'urp dopo aver preso un appuntamento con l'ufficio.

In caso di oggettiva difficoltà a presentare domanda autonomamente, l’ufficio URP provvederà a fornire assistenza al cittadino.

Gli effetti della sentenza della Corte costituzionale sulla legge regionale per la formazione delle graduatorie

La graduatoria entrerà in vigore tra la fine di quest'anno e l'inizio del 2027 e dovrà tenere conto nella sua formazione, della sentenza della Corte costituzionale che ha ritenuto illegittimi alcuni parametri della legge regionale, con i quali si dava maggiore punteggio ai cittadini con maggiore storicità di residenza nel comune nel quale si presentava la domanda. La disposizione della regione Toscana per la Consulta confligge con l'articolo 3 della Costituzione, dove si prevede che lo Stato garantisca a tutti cittadini pari opportunità e rimuova gli ostacoli che possano impedire questo criterio.

Nella formazione della nuova graduatoria quindi tali parametri non saranno più considerati.

Non solo. Il comune di Castelfranco dovrà recepire la sentenza della Corte costituzionale anche nella graduatoria in corso che deriva dal Bando Erp 2022, che quindi dovrà essere rettificata e teoricamente alcune posizioni dei richiedenti potrebbero cambiare. Fatto salvo che le persone che sono diventate titolari di un'assegnazione non saranno interessate, né dalla revisione della graduatoria, né tanto meno dalla modifica della legge regionale avendo già maturato un diritto. Tale revisione per il comune di Castelfranco è in corso.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa