Castelfranco di Sotto premia i suoi giovani talenti dello sport e della danza

Martedì 10 marzo si è svolta una significativa giornata di riconoscimento dedicata agli atleti del territorio. Il sindaco del Comune di Castelfranco di Sotto, insieme all’assessore allo sport, ha infatti voluto organizzare una cerimonia di premiazione per celebrare l’impegno e i risultati raggiunti dai giovani sportivi del paese.

Tra i protagonisti dell’evento anche le giovani danzatrici del comune, che negli ultimi mesi si sono distinte per importanti traguardi a livello nazionale e internazionale. Durante la cerimonia è stato più volte sottolineato come le ragazze rappresenteranno il territorio ai prossimi campionati europei nella competizione Performer Cup, un risultato che riempie di orgoglio l’intera comunità.

Non solo: nel corso dell’ultima edizione di Danza in Fiera, uno degli appuntamenti più importanti del panorama coreutico italiano, le giovani atlete hanno conquistato ulteriori borse di studio, confermando talento, impegno e dedizione.

La giornata è stata quindi un momento di grande soddisfazione per atleti, famiglie e insegnanti, ma anche un’occasione per ribadire il valore dello sport e della danza come strumenti di crescita personale e di rappresentanza del territorio.

Un sentito ringraziamento va al sindaco e all’assessore allo sport per aver voluto dedicare questo riconoscimento agli atleti del comune, valorizzando il lavoro e i sacrifici di tanti giovani talenti di Castelfranco di Sotto.

Fonte: Ufficio stampa