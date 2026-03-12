Empoli ospita l'Italia Under 21 al Il Castellani: come cambia la viabilità

Attualità Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile

Giovedì 26 marzo alle 18.15 ci sarà la sfida tra Italia Under 21 e Macedonia del Nord

Ancora una volta Empoli diventa una tappa della Nazionale di calcio maschile Under 21. Giovedì 26 marzo alle 18.15 ci sarà la sfida tra Italia Under 21 e Macedonia del Nord, valida per la settima giornata di qualificazione alla fase finale degli Europei Albania-Serbia 2027, allo stadio comunale C. Castellani Computer Gross Arena.

In occasione di questo grande evento sportivo, l'ordinanza 111 disciplina la viabilità nella zona stadio.

Per tutta via della Maratona, compreso il parcheggio, è istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli eccetto quelli autorizzati. Il divieto entra in vigore dalle 14.15 circa o comunque non appena verranno terminate le pulizie del mercato settimanale fino al termine della partita.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

Notizie correlate

Empoli
Attualità
12 Marzo 2026

Play Gershwin! A Empoli sul palco del Teatro Shalom

Giovedì 19 marzo 2026 alle 21, al Teatro Shalom (via Ferruccio Busoni, 24 Empoli), una serata interamente dedicata a George Gershwin, pianista, direttore d'orchestra, compositore che ebbe i natali a [...]

Empoli
Attualità
11 Marzo 2026

'Conosci la stazione?': Visita guidata per scoprire storie e luoghi nascosti del quartiere empolese

Sabato 14 marzo alle ore 16 il quartiere della stazione di Empoli diventa protagonista della visita guidata “Conosci la stazione?”, un percorso alla scoperta di storie nascoste e monumenti dimenticati condotto dalla guida [...]

Empoli
Attualità
11 Marzo 2026

Confartigianato Imprese, a Caramelle Fallani la pergamena dei 100 anni di attività

Un secolo di storia imprenditoriale, tradizione artigiana e capacità di innovare mantenendo salde le proprie radici. Confartigianato Imprese Firenze ha consegnato la pergamena dei cento anni di attività a Caramelle Fallani, storica azienda [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

torna a inizio pagina