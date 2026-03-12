Chiude a chiave l'arbitro nello spogliatoio: maxi-squalifica per un allenatore

Sette mesi di squalifica per un tecnico. L'allenatore del Fiesole calcio squadra 'B' è stato squalificato dal giudice sportivo fino all'11 ottobre 2026, per aver chiuso l'arbitro a chiave nello suo spogliatoio. Il fatto è avvenuto dopo la partita Firenze Sud S.C.-Fiesole Calcio 'B' del campionato provinciale under 14 Giovanissimi 'B' (gir.'M'). La squadra del mister squalificato ha perso quattro a zero.

L'allenatore fiesolano a fine gara sarebbe entrato nello spogliatoio dell'arbitro e "chiudendolo a chiave - si legge nella motivazione - gli impediva di uscire assumendo contegno irrispettoso e minaccioso mettendogli anche le mani attorno al viso senza stringere e provocare alcun dolore". Successivamente il direttore di gara riusciva "ad aprire la porta favorendo l'intervento di un dirigente del Fiesole calcio che allontanava l'allenatore".