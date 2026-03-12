Buongiorno oggi ringrazio Lella Lella per questo primo piatto al profumo di cedro, un piatto semplice molto buono e si prepara velocemente. Lellalella mi ha raccontato che le hanno regalato dei cedri e tra le tante cose che poteva realizzare ha sperimentato questa ricetta. Lellalella ha molta fantasia in cucina, è estrosa e riesce anche con pochi ingredienti a ricavare un pranzo o una cena non solo buoni ma anche con piatti decorativi. Grazie anche delle foto che ci ha concesso, del suo piatto finito e dei cedri.

Io non conosco molo bene il cedro ripsetto ad altri agrumi, ma leggendo ho scoperto che ha molte proprietà che fanno bene al nostro organismo. Ha proprietà digestive, antiossidanti, disinfettanti grazie alla vitamina C e ai vari minerali, aiuta l'intestino, sgonfia l'addome, può essere utile per problemi renali, cistiti e per la salute della pelle e dei capelli. Se strizzate il succo in un bicchiere di acqua e lo prendete a digiuno ha un effetto lassativo, mentre se lo stesso bicchiere lo beviamo dopo i pasti aiuta la digestione e per il suo basso indice glicemico può essere mangiato anche da diabetici.

La differenza tra il limone e il cedro: il cedro è più grande, ha una buccia spessa, rugosa e poco succo, mentre il limone è più piccolo, la buccia liscia ed è molto succoso. Il limone è un ibrido tra cedro e arancio amaro, ma il cedro è un agrume più antico, con una scorza aromatica utilizzata per canditi e liquori.

Il cedro si può mangiare a crudo lavandolo bene e con buccia edibile sbucciando solo la parte gialla (la buccia) per conservare il bianco che ha differenza di altri agrumi è amoro, il suo è dolce, tagliandolo a fette o spicchi sottili e condendolo in maniera semplice con olio, sale, pepe, origano, cipolla rossa, olive o abbinandolo a pesce o carne poichè si mangia tutto: polpa, bianco e scorza.

Farfalline al profumo di cedro

Ingredienti per 4 persone

320 g Pasta

mezzo Cedro

200 ml Panna da cucina

30 g Burro

40 g Parmigiano reggiano (grattugiato)

q.b. Sale

q.b pepe

Preparazione

Lavate per bene il cedro. Tagliatelo a metà e grattugiate la scorza a filetti sottili con una grattugia a fori larghi. Versate in una larga padella il burro e il cedro tagliato, lasciando qualche filino crudo per decorare. Fate soffriggere a fiamma bassa per 2-3 minuti. Aggiungete nella padella la panna da cucina e il parmigiano grattugiato. Mescolate per bene e spegnete il fuoco. Intanto fate cuocere la pasta, il formato che avete scelto, Lellalella ha scelto le farfalline, in abbondante acqua salata. Scolatela al dente, conservando qualche cucchiaio dell’acqua di cottura. Versate la pasta nella padella con il condimento. Mescolate bene e, se occorre, per renderla più cremosa unite 3-4 cucchiai dell’acqua di cottura della pasta. Servite la Pasta guarnendo con qualche filetto di scorza di cedro e ancora una spolverata di parmigiano grattugiato.

Lellalella

