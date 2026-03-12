Incidente a Bientina, auto finisce in un canale: quattro persone soccorse

Cronaca Bientina
Condividi su:
Leggi su mobile

Dopo lo scontro tra due mezzi, uno è uscito fuori strada lungo la Sr439

Incidente questa mattina a Bientina dove due auto, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate e una è uscita fuori strada finendo nel canale imperiale. È successo sulla Sr439, poco dopo le 10.30: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi inviati dal 118 e la polizia municipale di Bientina. Quattro le persone rimaste ferite nell'incidente, prese in carico dal personale sanitario.

In seguito all'impatto, un'auto è precipitata in fondo all'argine al lato della strada, dove scorre il canale. La squadra dei vigili del fuoco ha raggiunto la macchina finita in acqua, liberando e mettendo in salvo le persone che si trovavano a bordo. In corso di ricostruzione la dinamica dell'incidente.

Notizie correlate

Pontedera
Cronaca
19 Gennaio 2026

Controlli nel Pisano contro la malamovida: tre denunce per guida in stato di ebbrezza

Prosegue l’attività dei Carabinieri della Compagnia di Pontedera contro i fenomeni di degrado urbano e insicurezza legati alla cosiddetta “malamovida”. Nella notte del 18 gennaio è stato effettuato un servizio [...]

Bientina
Cronaca
15 Gennaio 2026

Incidente sulla Sarzanese Valdera, strada temporaneamente chiusa

A causa di un incidente stradale, che ha coinvolto un veicolo pesante, la strada statale 439 “Sarzanese Valdera” è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, al km 49,000, [...]

Bientina
Cronaca
12 Gennaio 2026

Incidente all'alba vicino a Orentano, un ferito

Un incidente è avvenuto tra i comuni di Bientina e Castelfranco di Sotto verso le 6 di oggi, lunedì 12 gennaio. Un furgone e un mezzo per la raccolta rifiuti [...]



Tutte le notizie di Bientina

<< Indietro

torna a inizio pagina