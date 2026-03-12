Incidente a Bientina, auto finisce in un canale: quattro persone soccorse

Incidente questa mattina a Bientina dove due auto, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate e una è uscita fuori strada finendo nel canale imperiale. È successo sulla Sr439, poco dopo le 10.30: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi inviati dal 118 e la polizia municipale di Bientina. Quattro le persone rimaste ferite nell'incidente, prese in carico dal personale sanitario.

In seguito all'impatto, un'auto è precipitata in fondo all'argine al lato della strada, dove scorre il canale. La squadra dei vigili del fuoco ha raggiunto la macchina finita in acqua, liberando e mettendo in salvo le persone che si trovavano a bordo. In corso di ricostruzione la dinamica dell'incidente.

Notizie correlate