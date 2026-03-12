Incidente in Fi-Pi-Li tra Lastra a Signa e Ginestra: code verso Pisa

Cronaca Lastra a Signa
Condividi su:
Leggi su mobile
(foto di archivio)

Un camion cisterna di traverso sulle corsie. Rallentamenti in entrambe le direzioni

Incidente questa mattina intorno alle 8 in Fi-Pi-Li, tra Lastra a Signa e Ginestra Fiorentina in direzione Pisa/Livorno. Per cause in corso di accertamento un camion cisterna coinvolto è rimasto intraversato, occupando entrambe le corsie.

Il traffico è rimasto bloccato per circa un'ora. Intorno alle 9, come informa il portale regionale Muoversi in Toscana, l'incidente risultava risolto con 5 km di coda tra le due uscite in direzione mare. Rallentamenti segnalati anche in direzione opposta, con code per curiosi verso Firenze.

 

Notizie correlate

San Miniato
Cronaca
9 Marzo 2026

Fi-Pi-Li, previste chiusure di tratti e rampe. Stop anche tra San Miniato e Santa Croce

La direzione Viabilità della Città Metropolitana di Firenze ha previsto diverse chiusure di tratti e rampe della FiPiLi tra il 9 e il 13 marzo, per interventi di ripristino e [...]

Lastra a Signa
Cronaca
8 Marzo 2026

Incidente tra auto e autobus sulla Fi-Pi-Li: traffico rallentato tra Lastra a Signa e Ginestra Fiorentina

Disagi alla circolazione nella serata di domenica 8 marzo sulla Fi-Pi-Li, dove un incidente tra un’auto e un autobus ha provocato forti rallentamenti nel tratto compreso tra Lastra a Signa [...]

Empoli
Cronaca
6 Gennaio 2026

Furto di portafogli a Lastra a Signa, ladro prova ad usare carta in tabaccheria a Empoli

Un furto con successivi tentativi di utilizzo fraudolento di una carta prepagata è avvenuto tra Lastra a Signa ed Empoli. Come riportato dal quotidiano La Nazione, la vittima è un [...]



Tutte le notizie di Lastra a Signa

<< Indietro

torna a inizio pagina