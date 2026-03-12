Incidente in Fi-Pi-Li tra Lastra a Signa e Ginestra: code verso Pisa

Un camion cisterna di traverso sulle corsie. Rallentamenti in entrambe le direzioni
Incidente questa mattina intorno alle 8 in Fi-Pi-Li, tra Lastra a Signa e Ginestra Fiorentina in direzione Pisa/Livorno. Per cause in corso di accertamento un camion cisterna coinvolto è rimasto intraversato, occupando entrambe le corsie.
Il traffico è rimasto bloccato per circa un'ora. Intorno alle 9, come informa il portale regionale Muoversi in Toscana, l'incidente risultava risolto con 5 km di coda tra le due uscite in direzione mare. Rallentamenti segnalati anche in direzione opposta, con code per curiosi verso Firenze.
Notizie correlate
Tutte le notizie di Lastra a Signa
<< Indietro