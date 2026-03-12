Linea Faentina, ancora disagi a Marradi

Nei giorni scorsi fermate saltate, oggi una intera corsa che salta: il treno 94451 Firenze SMN-Faenza per un guasto tecnico alla linea è stato cancellato e sostituito da servizio bus da Borgo San Lorenzo a Faenza, in forte ritardo e inadeguato. È successo sulla linea ferroviaria Faentina ed i pendolari hanno immediatamente avvertito il sindaco di Marradi, che tiene ad evidenziare che il treno saltato è quello usato da studenti e pendolari per recarsi a scuola e a lavoro a Faenza.

Per il primo cittadino è l'ennesima settimana nera di un servizio che per la sua importanza dovrebbe essere un fiore all'occhiello e non un terno al lotto. L'assessore regionale ai Trasporti ha dimostrato un nuovo approccio, attento alle istanze locali, sia di amministratori che dei pendolari.

Il sindaco di Marradi e presidente dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, chiedendo che la Regione intervenga verso Trenitalia, ribadisce la necessità di superare le criticità della linea con soluzioni concrete e tempestive.

Fonte: Città Metropolitana Firenze - Ufficio Stampa