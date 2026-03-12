Lucca Collezionando 2026: il festival del fumetto e del collezionismo torna a marzo

Un weekend per rallentare, ritrovare le proprie passioni e condividerle con chi le ama quanto noi. Torna sabato 28 e domenica 29 marzo al Polo Fiere della città Lucca Collezionando, il festival vintage-pop dedicato al fumetto e al mondo del collezionismo, giunto alla sua nona edizione. Due giorni per incontrarsi, scoprire, collezionare e vivere insieme le atmosfere della cultura pop che ha attraversato generazioni.

La manifestazione dedicata al fumetto, al gioco e allo slow entertainment - organizzata da Lucca Comics & Games (Lucca Crea) in collaborazione con il Comune di Lucca - è un ideale viaggio nel tempo che unisce le generazioni, tra passioni che hanno reso speciali i pomeriggi degli anni ’70, ’80 e ’90 e che ancora oggi continuano a regalare emozioni, e novità capaci di coinvolgere i più giovani: fumetto, gioco da tavolo, miniature, card e figurine da collezione, videogiochi coin-op.

Un’occasione per acquistare tavole originali, pezzi rari e numeri di fumetti introvabili; completare le proprie collezioni tra vintage italiano, europeo, americano e giapponese; incontrare decine di autori e autrici per dediche e commission e lasciarsi sorprendere dalle tante attività pensate per tutte le età.

L’evento si arricchisce e si amplia anno dopo anno: più di 100 ospiti già confermati, 26 incontri, oltre 170 espositori, in aumento rispetto alla scorsa edizione, tra cui circa 20 editori, 14 realtà della Self Area, oltre 35 fumetterie e collezionisti specializzati, 9 rivenditori di tavole originali, 15 espositori di vintage toys e collectibles e 11 negozi dedicati al trading card game. A questi si aggiungono collezionisti, associazioni ludiche e le principali community del fumetto italiano. Spazio anche agli artisti indipendenti e underground, con oltre 30 artisti presenti tra Artist Alley e postazioni dedicate.

I biglietti possono essere acquistati sul sito www.ticketone.it/artist/collezionando/, con promozioni speciali per le famiglie e ingresso gratuito per i minori nati a partire dal 01/01/2013. Una manifestazione slow fin dall’arrivo: l’ampio parcheggio è gratuito, per vivere la fiera con la massima tranquillità e godersi due giorni di passioni, scoperte e divertimento.

INCONTRARE ARTISTI E ARTISTE

Decine i nomi già annunciati nelle scorse settimane, tra cui Sergio Gerasi, autore del manifesto di questa edizione e protagonista di una mostra che ne ripercorre la carriera, i vignettisti satirici Vauro e Mario Natangelo, il fumettista francese Neyef, l’autrice bonelliana Lola Airaghi, Vittorio Giardino, Sergio Algozzino, Marco Rizzo. E ancora Daw, Spugna, Boban Pesov, Sergio Vanello, Michela Cacciatore e Adriana Farina, pronti a incontrare il pubblico tra firmacopie, sketch e momenti di dialogo con i visitatori.

L’Artist Alley di Lucca Collezionando - anche quest’anno a corona della Sala Incontri Alfredo Castelli, proprio al centro del padiglione fieristico - sarà uno spazio interamente dedicato all’arte e all’illustrazione. Autori e autrici eccezionali, tra grandi nomi e nuove scoperte, sono pronti a incontrare i fan per sessioni di firmacopie, commission, sketch e disegni dal vivo.

Tra i nomi presenti figurano autori di primo piano del fumetto italiano come Riccardo Burchielli, Gigi Baldassini, Paolo Bisi, Fabio Celoni, Paolo Mottura e Maurizio Di Vincenzo, accanto ad altri autori molto apprezzati dal pubblico come Giuseppe Matteoni, Valerio Piccioni e Marcello Toninelli.

Lo sguardo della manifestazione si amplia verso le contaminazioni tra fumetto, illustrazione e immaginario fantasy con tanti altri protagonisti nel panorama contemporaneo, come Francesco Barbieri, Riccardo Innocenti, Riccardo Nunziati, Roberto Irace, Mirco Pucci, Renato Florindi, Astrid Lucchesi (Spacecat), Silvia Califano, Martina Volandri, Christian Cornia, Francesco Guerrini ed Elena Ominetti.

L'Artist Alley si arricchisce anche della presenza di altri prestigiosi autori e autrici come Selene Crezzini, Riccardo Crosa, Dany Orizio, Roberto Totaro, Mauro De Luca, Doriano Solinas, Andrea Iula, Francesco D'Ippolito, Vitale Mangiatordi, Sergio Cabella e Dayla Dunn, contribuendo a creare uno spazio vivace e partecipato in cui il pubblico potrà conoscere da vicino il lavoro degli artisti e assistere alla nascita dei loro disegni.

SCOPRIRE TUTTE LE SFUMATURE DELLA NONA ARTE

L’EDITORIA IN MOSTRA

Saranno molti gli editori presenti a Lucca Collezionando 2026, pronti a portare al Polo Fiere il meglio dei loro cataloghi tra novità editoriali, ristampe, anteprime ed esclusive per il pubblico, oltre alla presenza di autori e autrici disponibili per sessioni di dediche e incontri con i lettori.

Tra le case editrici presenti Tunué, Edizioni BD & J-POP Manga, Edizioni NPE, Segni d’Autore, Bugs Comics, Allagalla Editore, Elara, Barta Edizioni, Sagoma Editore, Cut Up Publishing, Renape, GialloChina, Grido Edizioni e Studio Fenice. Tra le novità di questo anno anche l’arrivo di Gigaciao, ReNoir Comics, Tora Edizioni, Ishi Publishing, Mangasenpai e ReBelle Edizioni che vanno ad arricchire ulteriormente l’offerta editoriale della manifestazione.

FUMETTO INDIPENDENTE E AUTOPRODOTTO: LA SELF AREA A LUCCA COLLEZIONANDO

Cresce ancora la Self Area a Lucca Collezionando: lo spazio dedicato alle realtà indipendenti e alle autoproduzioni, già protagoniste di Lucca Comics & Games, che offre al pubblico uno spaccato creativo e sperimentale del mondo del fumetto underground e d’avanguardia.

Dopo il successo della scorsa edizione, la presenza delle autoproduzioni sale a 14 espositori. Insieme agli storici Amianto Comics, PopCorn Project, Ragdoll-Fumetti Scomposti (vincitori del Premio Self Area 2025), Scilla Produzioni, Spaghetti Publishing e Cyrano Comics, a Lucca Collezionando sarà possibile scoprire anche le proposte editoriali di Have Funzine, InkCap, SED Comics e Sisma Press. Completano la line up della Self Area le produzioni artistiche e sperimentali di Chiara Pinzauti, Mademoiselle Le Moth, Seth Rune e Leonardo Piantoni.

INSIEME, PER IL FUMETTO: LE COMMUNITY E I LORO ARTISTI

A Lucca Collezionando tornano anche quest’anno le Community e le Associazioni di fumetto, vero cuore pulsante della manifestazione. Ricco il parterre degli ospiti che porteranno al Polo Fiere e che permetterà al pubblico di incontrare le migliori firme del mondo dei balloon che firmeranno tavole esclusive. Il 28 e il 29 marzo, a Lucca Collezionando torna l’Associazione culturale Amys & I nipoti di Martin Mystere con Alessandro Bignamini, Giuseppe Palumbo, Lola Airaghi, Sergio Giardo, Valentino Forlini e Carlo Recagno, l’Associazione di promozione sociale “Dylandogofili - Collezionisti Dylan Dog dal 2003” con Ugolino Cossu (in collaborazione anche con Avalon Comics) e Luigi Siniscalchi, l’Associazione degli Amici Zagoriani con Walter Venturi e Giuliano Piccininno, il Diabolik club, il Dylan Dog Fans Club, il Forum SCLS - Associazione Culturale “PER MILLE SCALPI” con Alessandro Piccinelli, Arturo Lozzi e Marco “Will” Villa, il Forum Zagor Te Nay con il suo Gran Galà degli Oscar e Gualtiero Ferri, Joevito Nuccio, Jacopo Rauch, Nando Esposito, Marcello Mangiantini, Marco Verni, Gianni Sedioli, Stefano Di Vitto e Gigi Simeoni, il Gruppo Tex Willer 2011 con Fabio D’Agata, Giampiero Casertano, Marco Ghion, Michele Benevento e Pasquale Del Vecchio, il Papersera con Max Monteduro gli Sterniani - Samuel Stern Official Supporters con Antonello Catalano. L’edizione 2026 porta con sé una novità nel mondo della Community e della Associazioni: ai nomi storici sopra citati si aggiunge Belle Salme-Fan Club ufficiale di Toni Bellasalma, la nuova serie edita da Bugs Comics nel novembre 2025, che porterà a Lucca Collezionando Marco Forte.

PER CHI CERCA QUALCOSA DI ESCLUSIVO: LE TAVOLE ORIGINALI

Nove le realtà nazionali che daranno al pubblico l’opportunità di acquistare tavole originali, dai capolavori che hanno segnato la storia del fumetto alle più recenti produzioni editoriali. Pezzi unici, che saranno portati da Associazione La Nona Arte, Venere Comics, Stefano Bartolomei-Comics 104, Little Nemo, Heritage Auctions, Topseller, Avalon Comic Art, Marano e TavoleOriginali.net.

CACCIATORI DI AUTOGRAFI… PER VOI, IL PALADEDICANDO

Torna anche l’atteso spazio dedicato ai firmacopie, ideale continuazione del popolarissimo PalaDediche di Lucca Comics & Games, dove i visitatori potranno incontrare alcuni tra i più amati autori e autrici del fumetto e dell’illustrazione e ricevere dediche e autografi esclusivi.

Saranno 18 gli artisti e le artiste che nei due giorni della manifestazione si alterneranno al tavolo del PalaDedicando, firmando le stampe timbrate e numerate disponibili in esclusiva solo a Lucca Collezionando. Tra questi Sergio Gerasi, Vauro Senesi, Mario Natangelo, Vittorio Giardino, Doriano Solinas, Neyef, Fabio D’Agata, Veronica Vespertiliu Ciancarini, Riccardo Crosa, Fabio Porfidia, Lola Airaghi, Dany Orizio, Riccardo Burchielli, Davide “Daw” Berardi, Giovanni Timpano, Adriana Farina, Boban Pesov e Ludovica Tedesco.

PAGURI COMICS CAFÈ

Lucca Collezionando ospiterà l’edizione “primaverile” del Paguri Comics Cafè, una tra i format più apprezzati delle ultime edizioni di Lucca Comics & Games. Daniele Caluri ed Emiliano Pagani, in arte I Paguri, coinvolgeranno alcuni ospiti del festival - Vauro, Sergio Gerasi e Vittorio Giardino - in una chiacchierata a ruota libera sul fumetto con la verve che contraddistingue il duo livornese.

PREMIANDO LE ECCELLENZE

Nato lo scorso anno e istituito in memoria di Alfredo Castelli, il Premio Omino Bufo 2026 sarà consegnato a Daw (Davide Berardi) per essersi affermato come uno dei fumettisti italiani più versatili e innovativi, capace di spaziare dall’umorismo satirico alle tematiche culturali e di collaborare con importanti case editrici e media, mantenendo vivo il suo stile ironico e originale.

Il premio Ettore Borzacchini, voluto e promosso dal Comune di Lucca, Lucca Crea e la famiglia Marchetti, andrà a Doriano Solinas. Le sue opere commentano temi di politica, economia, innovazione tecnologica e cultura, fungendo da mezzo di riflessione critica e partecipazione al dibattito pubblico. Il suo stile unico consente di comunicare opinioni e idee con immediatezza e potenza visiva, senza l’uso di parole, rendendo le sue illustrazioni strumenti autonomi e di grande impatto nel giornalismo visivo contemporaneo. Attraverso questa forma d’arte, Solinas contribuisce attivamente a interpretare e discutere le sfide del mondo attuale, elevando l’illustrazione a livello di linguaggio autonomo e critico.

Il Premio Buduàr maestro dell’umorismo 2026 sarà assegnato a Eugenio Saint Pierre, collaboratore della rivista Buduàr sin dai primi numeri. Cultore di un umorismo raffinato e colto, sia con limerik che con disegni di satira di costume, l’artista da sempre spazia tra la vignetta e la pubblicità conseguendo ottimi risultati in entrambi i campi. I suoi lavori hanno attraversato mezzo secolo di editoria italiana mantenendo intatta la verve umoristica accompagnata da un disegno personalissimo, essenziale e incisivo.

GIOCARE, A OGNI ETÀ

Il primo piano del Polo Fiere sarà dedicato a Sali e Gioca, l’area di Lucca Collezionando interamente dedicata al gioco, realizzata con lo stesso spirito che ha animato il Lucca Games Cafè durante l’ultima edizione di Lucca Comics & Games. Uno spazio pensato per il divertimento e la condivisione, dove sfidarsi e stare insieme attorno a oltre 70 tavoli da gioco gestiti in collaborazione con le associazioni ludiche locali e dedicati ai giocatori di ogni età ed esperienza.

Moltissime le attività a partecipazione libera come la Ludoteca Vintage, la Palestra di Miniature con dimostrazioni di pittura e colorazione, i laboratori di modellismo e robot di carta, oltre alle dimostrazioni di giochi di miniature e wargames. Non mancherà un’area dedicata anche ai giocatori meno esperti, con dimostrazioni per imparare a giocare e sfidarsi a Pokémon TCG, Yu-Gi-Oh!, One Piece, Magic: The Gathering, Beyblade, Subbuteo e molti altri giochi.

In questi spazi si susseguiranno anche tornei - alcuni dei quali realizzati in collaborazione con BooseMTG e Dungeon Street, Mtg the Card Universe e Star Shop Lucca - dedicati ai giocatori più esperti, tra cui Magic: The Gathering, One Piece TCG, Yu-Gi-Oh!, Vampire: The Eternal Struggle, Beyblade, oltre a partite multiplayer e dimostrative di Wings of Glory, Warhammer, Middle-earth Strategy Battle Game e altri sistemi di gioco. Iscrivendosi nei giorni precedenti la manifestazione ad alcuni tornei, i giocatori potranno accedere gratuitamente alla fiera secondo le modalità indicate sul sito.

Per maggiori dettagli su come partecipare alle attività è possibile consultare le informazioni presenti nella descrizione degli eventi sul sito di Lucca Collezionando https://www.luccacollezionando.com/.

SCOPRIRE MOSTRE ED ESPOSIZIONI

SERGIO GERASI: MILANO, VALENTINA E ALTRE VISIONI

L'esposizione dedicata a Sergio Gerasi, autore del poster di Lucca Collezionando 2026, è un percorso che segue l’evoluzione del suo tratto e del suo sguardo, dalle prime graphic novel fino ai lavori più recenti, attraversando città, personaggi e atmosfere.

Il racconto prende forma da una selezione di tavole in cui emerge con forza il rapporto profondo tra l’autore e Milano. Non una semplice ambientazione, ma un organismo vivo: strade, facciate, luci e ombre ma anche i personaggi che hanno segnato la storia meneghina diventano materia narrativa, restituendo la città come spazio emotivo e visivo.

Il percorso prosegue con alcune copertine e tavole legate a grandi personaggi del fumetto popolare italiano, realizzate per serie iconiche come Dylan Dog, Lazarus Ledd ed Eternity.

La mostra arriva poi alla nuova interpretazione di Valentina, protagonista del manifesto di questa edizione della manifestazione, esposto nella sua forma originale. Accanto alle pagine realizzate da Sergio Gerasi è possibile trovare una tavola originale di Guido Crepax, in un accostamento che diventa dialogo e ponte tra due sensibilità artistiche diverse ma profondamente connesse. Un incontro tra l’eleganza visionaria di Crepax e lo sguardo contemporaneo di Gerasi, in cui un personaggio simbolo del fumetto italiano continua a vivere, trasformarsi e raccontare nuove storie, attraverso lo sguardo di chi lo disegna e scrive oggi.

VAURO: LA SATIRA PER TEMPI DI MERDA (a cura di Pio Corveddu e Dario Dino-Guida)

Lucca Collezionando ospita una mostra dedicata a Vauro Senesi, tra i più noti e riconosciuti disegnatori satirici italiani. L’esposizione presenta una selezione di vignette realizzate tra il 2023 e il 2025, con particolare attenzione ai grandi temi dell’attualità internazionale, dal conflitto tra Russia e Ucraina alla tragedia che coinvolge il popolo palestinese.

Autore dalla matita affilata e dallo stile immediato e incisivo, Vauro ha raccontato per decenni la politica e la società italiana e internazionale attraverso la satira, intrecciando ironia, impegno civile e libertà di espressione.

La mostra offre al pubblico l’opportunità di ripercorrere alcuni dei lavori più recenti dell’autore e di osservare da vicino il modo in cui la satira grafica riesce a interpretare e commentare i temi più complessi e sensibili della contemporaneità.

I CAVALIERI DELLO ZODIACO - EROI TRA LE STELLE

In occasione del 40° anniversario dell’anime, apre i battenti una mostra celebrativa dedicata ai Cavalieri dello Zodiaco. Curata dalla rinomata esperta Giorgia Vecchini, l’esposizione offre un viaggio immersivo tra rarissimi cel di animazione originali, statue scenografiche e iconici pezzi di oggettistica d'epoca. Un’occasione unica per rivivere il mito dei difensori di Atena e scoprire i dietro le quinte di un cult che ha segnato intere generazioni.

ANCORA INSIEME CON IL GRUPPO GIANNECCHINI

Anche in questa edizione, un allestimento speciale sarà dedicato alle tavole del Calendario del Gruppo Giannecchini, il progetto - realizzato in collaborazione con Lucca Crea - che ogni anno coinvolge illustratori e fumettisti capaci di trasformare le storie di lavoro quotidiano in immagini che coniugano fantasia e narrazione. In questa edizione, firmata da Fabrizio Spadini, l'artista costruisce un racconto visivo che attinge a personaggi fantastici e iconici dell’immaginario collettivo, collocandoli in situazioni quotidiane e inattese. Figure come Dart Fener o Jeeg Robot d’Acciaio vengono sottratte al loro contesto originario: un uso consapevole e metaforico dell’immaginario pop per rappresentare, con ironia e immediatezza, l’identità e i valori delle diverse aziende che compongono il mondo Giannecchini.

VIVERE L’AREA PERFORMANCE E I SUOI PROGETTI DI BENEFICENZA

Anche a Lucca Collezionando torna Area Performance, lo spazio che da oltre venticinque anni unisce arte, fumetto e solidarietà grazie alla collaborazione con artisti nazionali e internazionali e con i progetti sociali sostenuti dall’associazione.

In occasione della manifestazione prenderà il via una nuova asta benefica online sulla piattaforma Catawiki, attiva dal 20 al 29 marzo, che permetterà a collezionisti e appassionati di aggiudicarsi illustrazioni originali firmate da oltre trenta artisti internazionali. Il ricavato sarà interamente devoluto ai progetti solidali sostenuti da Area Performance, trasformando il talento artistico in un aiuto concreto.

Lucca Collezionando sarà inoltre il momento per presentare Max-La Raccolta 2, il nuovo volume che prosegue il progetto editoriale dedicato ai fumetti di Max, realizzato da Area Performance ODV in collaborazione con il reparto di Pediatria dell’Ospedale San Luca di Lucca (Azienda USL Toscana Nord-Ovest) e con la scuola di fumetto TheSign Comics & Arts Academy di Firenze.

Durante il weekend sarà possibile assistere anche a sessioni di disegno dal vivo con due artisti ospiti dello spazio Area Performance: Dany Orizio, presente insieme a BooseMTG e Dungeon Street, e Fabio Porfidia, autore del poster della manifestazione di rievocazione storica Rievocando 2026. I due si alterneranno nello spazio dedicato all’Area Performance, adiacente alla sala incontri Alfredo Castelli.

IMPARARE DAL FUMETTO, ANCHE A SCUOLA

Lucca Collezionando suona la campanella per le scuole e porta i fumettisti tra i banchi. Anche nel 2026 la manifestazione primaverile si conferma uno degli appuntamenti più attesi dagli studenti della provincia di Lucca (e non solo), che hanno la possibilità di partecipare a laboratori e incontri dedicati al fumetto direttamente nelle loro classi.

La prima campanella è già suonata con Alice Milani e Riccardo Pieruccini, che hanno incontrato gli studenti della scuola primaria Dante Alighieri e della secondaria di secondo grado Domenico Chelini. Nelle settimane che precedono il festival proseguirà inoltre il tour nelle scuole di David “Bigo” Bigotti, Marco Rizzo e Sergio Algozzino, impegnati in una serie di appuntamenti negli istituti di Lucca e dei comuni limitrofi per stimolare la creatività e la fantasia degli studenti attraverso il linguaggio del fumetto.

Le attività dedicate al mondo della scuola continueranno anche durante la manifestazione, nella Sala TopLab al primo piano del Polo Fiere. La mattina di sabato 28 marzo si aprirà con l’incontro tra Neyef, autore francese ospite della manifestazione con Tunué, e gli studenti delle scuole superiori che studiano la lingua francese, in collaborazione con l’Institut français.

A seguire, Lucca Collezionando ospiterà anche il primo laboratorio pratico dedicato agli studenti che partecipano a Teste tra le Nuvole, il concorso nazionale promosso da Lucca Comics & Games che porta fumetto e manga nelle scuole di tutta Italia: Stefano Ascari e Marco Rizzo guideranno le classi elementari nella realizzazione delle tavole a fumetti e manga sviluppate durante il percorso didattico.

Come le scorse edizioni, torna il mini corso gratuito dedicato ai docenti, quest’anno powered by Teste tra le Nuvole. Due gli appuntamenti in programma, al Cred di Via Sant’Andrea, 33 o in streaming: venerdì 20 marzo, dalle 17 alle 19, Dopo l’idea come si procede a realizzare un fumetto? a cura di Filippo Rossi e in collaborazione con Scuola Internazionale Comics. Mercoledì 25 marzo, dalle 17 alle 19, Si torna tra i banchi! a cura di Baptiste Chauveau e Caterina Rocchi, in collaborazione con Institut Français Firenze e Lucca Manga School. Partendo dalle schede del kit didattico TTLN, i docenti propongono attività laboratoriali per mettere in pratica nozioni ed esercizi. Q&A finale con i presenti on e offline. Tutte le info su testetralenuvole.it.

La Lucca Manga School sceglie ancora una volta Lucca Collezionando come momento conclusivo del proprio percorso formativo nelle scuole lucchesi: al termine di un laboratorio con Riccardo Pieruccini saranno consegnati i diplomi di partecipazione ai giovani aspiranti mangaka.

VIVERE MOMENTI “SLOW” IN AREA LOUNGE

Anche in questa edizione l’Area Lounge sarà uno spazio pensato per vivere la manifestazione con calma, prendersi una pausa e condividere momenti di relax tra una scoperta e l’altra.

Qui i visitatori potranno immergersi nell’atmosfera delle sale giochi anni ‘80 e ‘90, con cabinati arcade powered by Arkanoid che permetteranno di riscoprire il fascino del retrogaming e delle sfide tra amici. Spazio anche alla creatività e alla fantasia con l’associazione ItLUG, che farà giocare e divertire costruttori di tutte le età con i celebri mattoncini LEGO®, tra attività di gioco libero e costruzioni dedicate.

Chi vorrà concedersi una pausa potrà farlo nell’area Punto Food, pensata per offrire un momento di ristoro e convivialità durante la visita alla manifestazione, in un ambiente accogliente dove fermarsi, mangiare e condividere le proprie passioni con amici e famiglia.

PARTNERSHIP D’OLTRALPE

Grazie alla preziosa collaborazione dell’Institut français, partner di Lucca Collezionando, alcune classi del territorio avranno l’opportunità unica di partecipare a un incontro gratuito con il celebre fumettista francese Neyef, ospite d’onore della manifestazione. Gli incontri dell’autore nel corso della manifestazione godranno del supporto operativo dello staff dell’Institut.

Biglietti, sconti e convenzioni disponibili sulla pagina www.luccacollezionando.com/biglietti/

www.luccacollezionando.com

Seguici su FB @luccacollezionando; IG @lucca_collezionando; #luccacollezionando26

