Ospedale Alta Val d’Elsa: raccolta firme per difendere maternità e pronto soccorso

Le Associazioni aderenti al Coordinamento Rete Sociale di San Gimignano (Arciconfraternita di Misericordia, Gruppo Donatori di Sangue Fratres, Auser, Centro di Ascolto Caritas-San Vincenzo de’Paoli e San Gimignano Solidale) insieme all’Associazione “Don Antenore Grassini, all’Associazione “Fiorile” ed ai Circoli Arci del Centro, di Pancole ed Ulignano hanno lanciato una raccolta firme, che possono essere apposte in forma on line e cartacea, in calce ad un appello al Governo ed alle Istituzioni Locali per chiedere la difesa dell’operatività dell’Ospedale Alta Val d’Elsa.

In particolare viene richiesto che sia scongiurata la chiusura del Reparto Maternità e del Punto Nascita e accelerato l’inizio dei lavori di ristrutturazione, ampliamento e riorganizzazione del Pronto Soccorso, che ora versa in condizioni inaccettabili. Si può firmare digitalmente qui oppure recandosi alle sedi delle Associazioni organizzatrici. Sabato 14 e domenica 15 si potrà firmare al banchino dei donatori di sangue Fratres, presente sabato presso i locali della Misericordia e domenica in Piazza Duomo.

