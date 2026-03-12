Ospedale Alta Val d’Elsa: raccolta firme per difendere maternità e pronto soccorso

Sanità San Gimignano
Condividi su:
Leggi su mobile

Le Associazioni aderenti al Coordinamento Rete Sociale di San Gimignano (Arciconfraternita di Misericordia, Gruppo Donatori di Sangue Fratres, Auser, Centro di Ascolto Caritas-San Vincenzo de’Paoli e San Gimignano Solidale) insieme all’Associazione “Don Antenore Grassini, all’Associazione “Fiorile” ed ai Circoli Arci del Centro, di Pancole ed Ulignano hanno lanciato una raccolta firme, che possono essere apposte in forma on line e cartacea, in calce ad un appello al Governo ed alle Istituzioni Locali per chiedere la difesa dell’operatività dell’Ospedale Alta Val d’Elsa.

In particolare viene richiesto che sia scongiurata la chiusura del Reparto Maternità e del Punto Nascita e accelerato l’inizio dei lavori di ristrutturazione, ampliamento e riorganizzazione del Pronto Soccorso, che ora versa in condizioni inaccettabili. Si può firmare digitalmente qui oppure recandosi alle sedi delle Associazioni organizzatrici. Sabato 14 e domenica 15 si potrà firmare al banchino dei donatori di sangue Fratres, presente sabato presso i locali della Misericordia e domenica in Piazza Duomo.

Notizie correlate

Anghiari
Sanità
9 Febbraio 2026

Asl Sud Est, Andrea Romani direttore del nuovo Dipartimento Chirurgie Specialistiche

È il dottor Andrea Romani il direttore del nuovo Dipartimento Chirurgie Specialistiche della Asl Toscana sud est. La nomina è arrivata lo scorso  dicembre e avrà una durata di tre [...]

Castelfiorentino
Sanità
25 Gennaio 2026

Misericordie di Castelfiorentino e San Gimignano donano ambulanze alla Repubblica di Moldova

Le Misericordie di Castelfiorentino e San Gimignano si sono unite per donare due ambulanze  alla Repubblica di Moldova, un paese dell'Europa orientale che sta affrontando sfide significative anche nel settore [...]

Toscana
Sanità
30 Novembre 2024

Toscana al vertice per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza

I primi dati provvisori del Sistema di Garanzia 2023 per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza - i cosiddetti LEA - parlano di una Toscana al vertice testa a testa [...]



Tutte le notizie di San Gimignano

<< Indietro

torna a inizio pagina