Referendum, a Firenze confronto tra sì e no organizzato da Agci Toscana

Politica e Opinioni Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile

Un momento di confronto e approfondimento pubblico in vista del referendum. È quello organizzato da AGCI Toscana per mercoledì 18 marzo, alle ore 17, nella sede dell’associazione in via della Torretta, 16 a Firenze.

L’iniziativa metterà a confronto due autorevoli studiosi del diritto costituzionale e amministrativo per illustrare le diverse posizioni sul tema referendario. A rappresentare le ragioni del “sì” sarà Carlo Fusaro, già Professore ordinario di Diritto Pubblico Comparato all’Università di Firenze, mentre a sostenere le ragioni del “no” sarà Gian Franco Cartei, Professore ordinario di Diritto Amministrativo nello stesso ateneo. A moderare il dibattito sarà Luca Righi, Avvocato cassazionista e Professore aggregato di Diritto Amministrativo all’Università di Pisa.

L’incontro è rivolto in primo luogo agli associati di AGCI Toscana, ma sarà aperto anche al pubblico, fino a esaurimento dei posti disponibili. Per partecipare è necessario registrarsi inviando una mail all’indirizzo info@agci-toscana.it. Sarà inoltre possibile richiedere il link per seguire l’evento da remoto.

“Crediamo sia importante mettere a disposizione dei nostri associati e della cittadinanza momenti di approfondimento su questioni che riguardano direttamente il funzionamento delle istituzioni del Paese – afferma il presidente di AGCI Toscana, Alessandro Giaconi –. Una democrazia solida si fonda su informazione e partecipazione: solo attraverso un confronto equilibrato, basato su argomentazioni e rispetto reciproco, è possibile arrivare al voto con piena consapevolezza”.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate

Firenze
Politica e Opinioni
12 Marzo 2026

Due aule per il Ramadan a scuola, FdI: "Ragazze e ragazzi separati, ennesima sottomissione"

"Abbiamo appreso che all’istituto scolastico Sassetti-Peruzzi di Firenze sono state allestite ben due aule per il Ramadan: una per le ragazze e una per i ragazzi. Una stanza dedicata alla [...]

Firenze
Politica e Opinioni
11 Marzo 2026

Sentenza su Publiacqua, Sinistra Italiana: "Ottima notizia per il territorio"

“La sentenza del Tribunale di Firenze che ordina la cessione delle quote di Acqueblu Fiorentina in Publiacqua ai soci pubblici rappresenta un’ottima notizia per il nostro territorio. Si tratta di [...]

Firenze
Politica e Opinioni
11 Marzo 2026

Referendum, incontro a Firenze: presenti Cassano e Montanari

Si terrà sabato 14 marzo alle ore 16.30 al Teatro Florida di Firenze (via Pisana 111/R) l’incontro pubblico “Discutiamo di riforma: le ragioni del no”, appuntamento aperto alla cittadinanza inserito nel [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

torna a inizio pagina