Referendum, a Firenze confronto tra sì e no organizzato da Agci Toscana

Un momento di confronto e approfondimento pubblico in vista del referendum. È quello organizzato da AGCI Toscana per mercoledì 18 marzo, alle ore 17, nella sede dell’associazione in via della Torretta, 16 a Firenze.

L’iniziativa metterà a confronto due autorevoli studiosi del diritto costituzionale e amministrativo per illustrare le diverse posizioni sul tema referendario. A rappresentare le ragioni del “sì” sarà Carlo Fusaro, già Professore ordinario di Diritto Pubblico Comparato all’Università di Firenze, mentre a sostenere le ragioni del “no” sarà Gian Franco Cartei, Professore ordinario di Diritto Amministrativo nello stesso ateneo. A moderare il dibattito sarà Luca Righi, Avvocato cassazionista e Professore aggregato di Diritto Amministrativo all’Università di Pisa.

L’incontro è rivolto in primo luogo agli associati di AGCI Toscana, ma sarà aperto anche al pubblico, fino a esaurimento dei posti disponibili. Per partecipare è necessario registrarsi inviando una mail all’indirizzo info@agci-toscana.it. Sarà inoltre possibile richiedere il link per seguire l’evento da remoto.

“Crediamo sia importante mettere a disposizione dei nostri associati e della cittadinanza momenti di approfondimento su questioni che riguardano direttamente il funzionamento delle istituzioni del Paese – afferma il presidente di AGCI Toscana, Alessandro Giaconi –. Una democrazia solida si fonda su informazione e partecipazione: solo attraverso un confronto equilibrato, basato su argomentazioni e rispetto reciproco, è possibile arrivare al voto con piena consapevolezza”.

Fonte: Ufficio Stampa

