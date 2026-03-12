Referendum, a Empoli gazebo Lega per il Sì: presente Crippa

Sabato 14 marzo, dalle 16.00 alle 19.00, la Lega sarà presente a Empoli, in Piazza della Vittoria (angolo Via del Giglio), con un gazebo informativo a sostegno del SÌ al referendum sulla giustizia. Sarà presente il Segretario regionale Lega Toscana Andrea Crippa.

L’iniziativa sarà l’occasione per incontrare i cittadini e approfondire i contenuti di una riforma attesa da anni, che non rappresenta in alcun modo un attacco alla Costituzione né un tentativo di indebolire la Magistratura.

Al contrario, affronta criticità evidenti che da anni minano la credibilità del sistema giudiziario agli occhi dei cittadini.

L’autonomia e l’indipendenza della Magistratura non sono in discussione: ciò che si chiede è una maggiore separazione delle funzioni, una distinzione più netta dei ruoli e un riequilibrio dei poteri che rafforzi le garanzie per tutti.

Sostenere il Sì significa riconoscere che l’attuale assetto non funziona come dovrebbe. Il correntismo, le dinamiche del CSM e le carriere di fatto promiscue hanno prodotto storture che incidono sulla percezione di imparzialità della giustizia.

Un’occasione attesa da anni che lascia come sempre la possibilità ai cittadini di scegliere la giustizia che vogliono ma sopratutto che meritano

Susi Giglioli - Lega

