Referendum, rilascio delle certificazioni mediche utili al voto assistito e domiciliare

In occasione della votazione per il referendum costituzionale in programma domenica 22 e lunedì 23 marzo, l’Azienda Usl Toscana Centro garantirà, nelle zone Firenze, Firenze Sud Est e Mugello, il rilascio delle certificazioni mediche necessarie a consentire l’esercizio del diritto di voto agli elettori non deambulanti o affetti da gravi impedimenti fisici.

Il servizio è finalizzato a permettere il voto assistito, nei casi previsti dalla normativa, e il voto domiciliare per gli elettori che non possono allontanarsi dalla propria abitazione a causa di gravissime infermità o per dipendenza continuativa da apparecchiature elettromedicali.

Zona Firenze

Per quanto riguarda il voto domiciliare nel Comune di Firenze, le modalità di richiesta e la documentazione necessaria sono disponibili sul sito del Comune al seguente link: https://www.comune.firenze.it/amministrazione/elezioni-e-referendum

Per il rilascio delle certificazioni per il voto assistito, la Zona distretto Firenze ha organizzato ambulatori dedicati, dal 19 al 23 marzo, su diverse sedi, consultabili anche sul sito di Asl Toscana centro (https://www.uslcentro.toscana.it/altri-servizi/consultazioni-referendarie-del-22-e-23-marzo-2026/zona-firenze).

Zona Fiorentina Sud Est

In occasione delle consultazioni referendarie saranno attivi ambulatori dedicati per il rilascio delle certificazioni necessarie al voto assistito per i cittadini residenti nei comuni della zona: Bagno a Ripoli, Barberino Tavarnelle, Figline e Incisa Valdarno, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull’Arno, Rufina, San Casciano Val di Pesa e San Godenzo.

Anche in questo caso le sedi e gli orari sono consultabili sul sito web di Asl Toscana centro (https://www.uslcentro.toscana.it/altri-servizi/consultazioni-referendarie-del-22-e-23-marzo-2026/zona-fiorentina-sud-est).

Per quanto riguarda il voto domiciliare, si invita a far riferimento al proprio Comune di iscrizione elettorale.

Zona Mugello

Anche nel territorio del Mugello sono previsti ambulatori dedicati per il rilascio delle certificazioni per il voto assistito. Si consigli di visitare la pagina dedicata del sito web di Asl Toscana centro (https://www.uslcentro.toscana.it/altri-servizi/consultazioni-referendarie-del-22-e-23-marzo-2026/zona-mugello).

Le certificazioni sono rilasciate esclusivamente agli elettori che, per la propria condizione fisica, necessitano dell’accompagnamento al momento del voto, come previsto dalla normativa vigente.

Gli elettori con deficit visivi possono fare riferimento alle certificazioni specialistiche già in loro possesso.

Per ottenere la certificazione è necessario presentarsi agli ambulatori muniti di documento di identità valido e tessera elettorale, oltre alla documentazione sanitaria eventualmente disponibile.

Per le richieste di visita domiciliare finalizzate al voto è possibile contattare i numeri 055 8451 500 – 560 – 592 – 593 dal 23 febbraio al 13 marzo, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12, indicando i dati anagrafici del richiedente e un recapito telefonico.

Per ulteriori informazioni i cittadini possono rivolgersi ai numeri indicati oppure agli uffici elettorali del proprio Comune di residenza.

AMBULATORI PER ZONE

Zona Firenze: gli ambulatori per la certificazione al voto assistito

Casa della Comunità D’Annunzio, viale D’Annunzio 29 – tel. 055 6934901

giovedì 19 marzo: ore 8.30 – 10.30

venerdì 20 marzo: ore 9 –11

Casa della Comunità Santa Rosa, lungarno Santa Rosa 13 – tel. 055 6935694 / 055 6935997

giovedì 19 marzo: ore 16 – 18

sabato 21 marzo: ore 9 – 11

domenica 22 marzo: ore 9 – 12 e 15 – 18

lunedì 23 marzo: ore 8.30 – 10.30

Casa della Comunità Morgagni, viale Morgagni 33 – tel. 055 6935300

venerdì 20 marzo: ore 16 – 18

Casa della Comunità Le Piagge, via dell’Osteria 8 – tel. 055 6934200

giovedì 19 marzo: ore 10 – 11

venerdì 20 marzo: ore 10 – 11

sabato 21 marzo: ore 10 – 11

lunedì 23 marzo: ore 10 – 11

--

Zona Fiorentina Sud Est: ambulatori per rilascio della certificazione al voto assistito

Bagno a Ripoli – Palazzina A Osma, Ponte a Niccheri (Antella)

mercoledì 18 marzo: ore 9.30–11.30

venerdì 20 marzo: ore 17 – 18

domenica 22 marzo: ore 10 – 11

Pontassieve – via Tanzini 23 (secondo piano)

giovedì 19 marzo: ore 10 – 11.30

sabato 21 marzo: ore 9.30 – 11.30

Pelago – Poliambulatorio San Francesco

lunedì 23 marzo: ore 10 – 11.30

Greve in Chianti – Presidio territoriale via della Pace 8

venerdì 20 marzo: ore 9 – 11

lunedì 23 marzo: ore 9 – 11

San Casciano Val di Pesa – Presidio territoriale via del Cassero 19/A

giovedì 19 marzo: ore 9 – 12

lunedì 23 marzo: ore 8 – 9

Impruneta – Presidio territoriale

sabato 21 marzo: ore 9 – 12

Figline Valdarno – Presidio territoriale via Verrazzano 20 (ambulatorio Medicina Legale)

venerdì 20 marzo: ore 8 – 9

domenica 22 marzo: ore 10 – 11

lunedì 23 marzo: ore 8 – 9

Reggello – Presidio territoriale piazza IV Novembre 4

giovedì 19 marzo: ore 8.30 – 9.30

sabato 21 marzo: ore 10.30 – 11.30

Rignano sull’Arno – Presidio territoriale piazza dei Martiri 6

sabato 21 marzo: ore 8.30 – 9.30

--

Zona Mugello: ambulatori per rilascio della certificazione al voto assistito

Barberino di Mugello – Presidio viale Primo Maggio 26

mercoledì 25 febbraio: ore 11 – 12

Scarperia e San Piero – Presidio viale dei Giardini 6/8, San Piero a Sieve

mercoledì 25 febbraio: ore 12.30 – 13.30

Firenzuola – Presidio via Riobarondoli 61

venerdì 27 febbraio: ore 11 – 12

Dicomano – container sanitari parcheggio via Fabbroni (per i comuni di Dicomano, San Godenzo e Londa)

mercoledì 4 marzo: ore 9.30 – 10.30

Vicchio di Mugello – Presidio largo Don Corsinovi 1

venerdì 6 marzo: ore 14.30 – 15.30

Marradi – distretto via Dino Campana 12/A (per i comuni di Marradi e Palazzuolo sul Senio)

mercoledì 18 marzo: ore 11 – 12

Borgo San Lorenzo – centro polivalente viale della Resistenza 17/19

lunedì 16 marzo: ore 9 – 11

giovedì 19 marzo: ore 9 – 11

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa

