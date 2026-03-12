San Miniato si fa Calvario con la “Passione Vivente”

Venerdì 3 aprile 2026, Venerdì santo, il centro storico San Miniato si trasformerà nella Palestina all'anno trentatré per vivere la Rappresentazione Vivente della Passione di Gesù. Viene realizzata per la prima volta e si propone di essere una rappresentazione in cui possono ritrovarsi anche paesi e comunità che con il tempo hanno visto esaurirsi questa forma di devozione popolare e che solo con un progetto unitario può essere ripresa e tramandata.

A farsi promotrice della rappresentazione la diocesi di San Miniato insieme all'associazione nazionale Città dei Presepi.

Spiega il vescovo mons. Giovanni Paccosi: “Le nostre comunità sono segnate profondamente dalla tradizione con espressioni spesso commoventi di pietà popolare. Dobbiamo sostenere le nostre tradizioni in quanto la devozione popolare può diventare, se curata, nelle ragioni e nell'espressione, una grande fonte di trasmissione della fede. Questo livello non intellettuale, ma di esperienza concreta, è un aiuto fortissimo per vivere la fede che deve essere sostenuto per esprimere poi in tutti gli aspetti della vita. La rappresentazione della passione vivente fa parte di questo percorso”.

L’appuntamento per tutti è alle ore 21 nel centro storico in piazza del Popolo dove si raduneranno i figuranti e il pubblico. Da lì, poi le scene delle passione che toccheranno via Augusto Conti, piazza del Seminario, via Vittime del Duomo, la scalinata del SS. Crocifisso, piazza Duomo. Al termine il corpo di Gesù calato dalla croce sarà affidato alla pietà dei confratelli delle Misericordie che lo porteranno in cattedrale dove il vescovo concluderà con una preghiera.

Per fornire le disponibilità contattare direttamente l'associazione Città dei Presepi direzione@cittadeipresepi.com o al 329 9875817 (Fabrizio Mandorlini).

Fonte: Diocesi di San Miniato - Ufficio Stampa