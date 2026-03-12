Scuola infanzia Cortenuova, genitori: "Giardino inutilizzabile". Il sindaco: "Inevitabile con cantiere e piogge"

"Chiediamo che, a stretto giro, ci sia un intervento da parte del Comune per recuperare il giardino della scuola dell’infanzia". Questa la richiesta di alcune famiglie dei piccoli alunni della scuola dell’infanzia di Cortenuova a Empoli. In particolare a scrivere a gonews.it è un genitore, che riferisce di essersi fatto a sua volta portavoce di altri genitori in merito all’area esterna "ad oggi inutilizzabile" che circonda il plesso.

La segnalazione: "Dopo i lavori giardino ancora inutilizzabile"

"Prima della situazione attuale i bambini che frequentano la scuola hanno dovuto convivere per diverso tempo con i lavori per la ricostruzione della parte adibita a nido. Lavori - prosegue la segnalazione - che sarebbero dovuti iniziare e finire durante il periodo estivo, ma che sono terminati a fine gennaio 2026". L’inaugurazione del nido d’infanzia Il Melograno risale a circa due mesi fa, alla fine di gennaio scorso, dopo i lavori con fondi Pnrr di demolizione e ricostruzione, accanto alla scuola dell’infanzia. La stessa scuola era già stata oggetto di una segnalazione raccolta da gonews.it un anno fa, nel gennaio 2025, per problematiche alla caldaia: già allora il giardino fu segnalato come inagibile a causa del cantiere. Nella comunicazione del recente taglio del nastro, descrivendo gli spazi rinnovati del nido, l'amministrazione sul giardino aveva riferito "che verrà sfruttato a pieno con la bella stagione".

Ma come segnala il genitore, "i bambini al momento non lo possono utilizzare. A seguito dei lavori ci sono ancora calcinacci e buche in terra". Le attuali condizioni "non ne permettono la vivibilità, limitando così lo spazio a disposizione". Per sistemare il giardino e richiedere un intervento in vista della primavera i genitori sostengono che, oltre a loro, si sarebbero attivate anche alcune insegnanti, "ma ad oggi ancora nulla si è mosso". Dopo i solleciti sarebbe stata avanzata anche una proposta alla scuola "tramite la disponibilità di qualche genitore, ritrovandosi un giorno al termine dell'orario scolastico per rendere il giardino nuovamente utilizzabile" ma, sempre da quanto riferito, non ci sarebbero state aperture in tal senso. E il risultato, viene aggiunto "è semplicemente l’impossibilità dei bambini di godersi il giardino della scuola ed essere costretti a stare in uno spazio ancora più ristretto".

I commenti delle famiglie al post del sindaco. Mantellassi risponde

Proprio in queste ore il tema è stato al centro di più commenti, circa una decina, sotto ad un post del sindaco di Empoli Alessio Mantellassi pubblicato nella giornata di ieri, 11 marzo. Tutti avanzano la stessa richiesta: "Un intervento risolutivo al giardino della scuola dell'infanzia di Cortenuova", "si tratta di uno spazio essenziale per il benessere dei nostri figli", "non è in sicurezza".

Sotto allo stesso post, riferito al sistema di illuminazione nei campi sportivi delle frazioni, sempre con un commento Mantellassi ha risposto replicando innanzitutto di non aver ricevuto in precedenza segnalazioni: "In queste settimane non abbiamo mai ricevuto segnalazioni in merito né all’ufficio scuola né alle manutenzioni o una richiesta di informazioni a me o all’assessora Maria Grazia Pasqualetti, altrimenti ve l’avremmo fornita senza problemi chiarendo ogni dubbio. Anche attraverso i rappresentanti o attraverso un incontro. Ho fatto anche un’assemblea alla scuola lo scorso anno dove abbiamo aggiornato in merito ai lavori. Comunque non ci sono problemi e rispondo molto volentieri ringraziando della sollecitazione".

Poi entrando nel merito del giardino, scrive: "I disagi ci sono stati perché c’è stato un cantiere per il nuovo nido, che è attaccato alla scuola dell’infanzia. Il cantiere ha creato dei disagi ma questo è inevitabile. Il cantiere, ricordo, è finito a metà gennaio e poi vi sono state settimane e settimane di pioggia. Il giardino della scuola di Cortenuova è di base molto bello con una parte in mattonelle con sopra giochi da esterno e sull’altra parte abbiamo installato da poco giochi nuovi e molto belli. Manca solo la pareggiatura del terreno e l’installazione delle mattonelle antitrauma in fondo ai giochi e sarà possibile installarli tra poco, infatti era necessario far assestare la terra prima di livellature. A breve sono già previsti, tempo permettendo, i lavori di livellatura del terreno e l’installazione dei cuscinetti antitrauma".

Riferendosi ad altre scuole aggiunge, "pochissime hanno la quantità di giochi nuovi che vi sono lì. I manti in erba hanno bisogno di un pò di tempo per riprendere il verde dopo i lavori, come è successo alla scuola di Pontorme, alla Pascoli". La scuola "non è stata assolutamente tralasciata visto che è stato rinnovato completamente il patrimonio di giochi, si deve solo attendere questo ultimo passaggio. Per le prossime comunicazioni - conclude Mantellassi - mi permetto di consigliare una comunicazione più semplice e diretta: fare una segnalazione all’ufficio scuola o scrivere direttamente a me e all’assessore. Con un messaggio e una segnalazione ci si confronta in modo veloce e diretto. L’assessora è già in contatto con la rappresentante".

Le precisazioni del Comune

Sentito il Comune sulla questione, viene spiegato che "i lavori nei due giardini erano già in programmati a fine anno ma è stato fatto ciò che era possibile viste le continue piogge di questi mesi ovvero piantumazione di nuovi alberi, tavolini nell’asilo nido e ampliamento parte pavimentata, installazione di nuovi giochi e sistemazione dei vecchi e sistemazione della recinzione nel giardino della materna". Sul giardino "è in programma di lavorare il terreno e piantare il pratino" non appena asciugherà leggermente il fango. Poi sulle tempistiche dei lavori gli uffici aggiungono: "I lavori si sono conclusi nei tempi coerenti con le tempistiche Pnrr".

